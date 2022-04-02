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負債400萬…知名BBS論壇「西祠胡同」500萬股1元賤賣

記者林汪靜／綜合報導
中國BBS網站「西祠胡同」掛牌人民幣1元賤賣。（取材自西祠胡同官網）
中國BBS網站「西祠胡同」掛牌人民幣1元賤賣。（取材自西祠胡同官網）

在中國曾風靡一時、70後、80後「共同回憶」的BBS網站「西祠胡同」掛牌1元（人民幣，下同）賤賣，讓不少中國網友不勝唏噓。江蘇產權市場網近日發布一則股份轉讓公告顯示，南京西祠信息技術股份有限公司（簡稱西祠公司）以0.0001萬元（即1元）的掛牌價格轉讓500萬股股份。

澎湃新聞報導，官網顯示，西祠胡同一共發布過兩次轉讓公告，第一期為今年1月18日至2月18日，目前顯示「報名已截止」；第二期掛牌起始時間為3月18日，截止時間為4月18日，現在仍在報名中。

消息一出，引發不少中國網友感慨：「沒想到自己也有見證歷史的一刻。」、「再見了，那些與青春有關的日子。」

根據公告顯示，西祠公司已處於嚴重負債的狀態：截至2021年11月，最近一期財務數據顯示，西祠胡同資產總額為186.8萬元，負債總額433.39萬元（約68.11萬美元）。所有者權益為負246.49萬元。當期營業收入為31.24萬元，淨虧損176.25萬元（約27.7萬美元）。

股權結構方面，西祠公司由江蘇紫金匯文傳媒投資有限公司持股99.25%。天眼查APP顯示，江蘇紫金匯文傳媒投資有限公司由江蘇紫金文化產業發展基金（有限合夥）持股99%，該公司背後由江蘇省財政廳持股超過55%。

西祠胡同官網顯示，最新一期網站版本停留在去年7月22日，目前已經不能發文，主頁連結顯示的官方App已經下架，微信公眾號「西祠胡同」從去年10月起停止更新，官方微博「西祠胡同網」則於2020年8月11日就已停止更新。

天眼查APP顯示，西祠公司曾多次因網路侵權責任糾紛、名譽權糾紛、勞動爭議等被起訴，並在今年以來共計四次被南京市玄武區、建鄴區人民法院列為被執行人，總執行金額超過17萬元。

公開資料顯示，西祠胡同誕生於1998年。當時，南京動力高等專科學校（現南京師範大學）教師劉琥（網名為響馬）在一個偶然的機會創辦了西祠胡同。最高峰時，網站設立有30多個分類，自建討論版超過80萬個，註冊用戶達3000萬人，是BBS時代中國全民論壇之一。

值得注意的是，西祠胡同上的「記者的家」版塊，一度成為中國全國媒體人的聚集地。一名資深媒體人回憶，「記者的家」中，有各種曝料、各種徵才、各種閒人指路，許多記者的新聞線索來源就是「記者的家」；還有中國網友笑稱，西祠胡同在中國媒體圈的地位，不亞於當時的中國媒體大報。

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