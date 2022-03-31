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孫大午捅河北疫情黑幕 集團遭拍賣 51億資產官方僅估價6.8億

中國新聞組／北京31日電
孫大午捅河北疫情黑幕遭判刑、集團被拍賣。（中新社資料照片）
孫大午捅河北疫情黑幕遭判刑、集團被拍賣。（中新社資料照片）

敢言著稱的中國民營企業家孫大午去年被重判18年後，旗下大午集團資產遭法院拍賣，價值51億元（人民幣，下同，約8.029億美元）的資產，拍賣底價僅6.86（約1.079億美元）億元；一套100平米的精裝房底價僅7000元，孫大午的親友和集團員工指出，這是一場被官方徹底操控的系統性迫害，資產被強奪只是整個迫害事件中的一環。

自由亞洲電台報導，3月28日保定當地的評估公司做出的總價6.86億評估報告剛送達，次日下午，高碑店法院就發出對大午集團進行拍賣的通告，並且拍賣公司徵集競拍方的通告，也幾乎同步發出。

大午集團的一份公開申訴材料指出，集團僅有形資產就超過51億元，加上品牌、智慧財產權等無形資產，大午集團過百億被如此低估並強制拍賣，嚴重侵犯整個集團員工的基本權益。

但據大午集團的聲明顯示，他們的這些意見還沒有送達法院，法院就已經強行啟動拍賣程序，完全無視集團的申訴。據報導，孫大午的朋友陳敏在朋友圈指出，儘管大家對當地政府的蠻橫早已有心理準備，但這種赤裸裸的搶劫，依然讓人愕然。

報導指出，大午集團的員工匿名發布一份視頻，列舉這家名為「保定誠信資產評估」離奇的評估價格，比如，集團新建的樓盤，一套100平米的精裝修房每平米僅估為70元，一套房僅7000元。而徐水當地一套清水房3月份每平方米均價是7885元。並稱這種評估是在開玩笑嗎？

孫大午的親屬說，評估公司所評估的價格，只是實際價格的1%。

大午集團曾名列中國500大民企，有員工9000多人，旗下擁有28家子公司，內含服務鄉村的醫院、學校等設施，作風受到民間普遍好評；而創辦人孫大午更以敢言著稱；報導指出，2019年2月，在中國非洲豬瘟肆虐全國之際，他主動披露集團內上萬豬死亡，捅開河北全面隱瞞疫情的黑幕，讓河北、甚至是北京感到不安。孫大午兩度入獄，去年7月28日更被以8種罪名重判18年。

2020年11月11日深夜當地警方突襲大午集團之前，他和他的團隊因8月份和當地國有農場的糾紛而遭暴力鎮壓，數十名員工受傷，包括大午妻子在內的多名高管也一度被抓。

孫大午創辦的大午集團涉及多個領域，在當地頗有影響力。（取材自大午集團官網）
孫大午創辦的大午集團涉及多個領域，在當地頗有影響力。（取材自大午集團官網）

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