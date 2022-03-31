「快離婚娶我」…小三在廣場用汽車拉橫幅公然逼婚

女子用汽車拉橫幅現場，多人圍觀 。（取材自巴渝風景線 ）

日前有網友在網上爆料稱，一名女子公然在人來人往的廣場用轎車拉起條幅，上頭印著「XX我愛你，快快離婚娶了我！」，威逼情人離婚娶自己，等同把自己是破壞別人家庭的小三的行為昭告天下，引起網友熱議。

巴渝風景線報導，有網友在個人社交平台上爆料，有名小三在廣場上，用轎車拉橫幅逼情人離婚。視頻中，現場有許多群眾圍觀這個女子和條幅，有人對這個女子指指點點，說這個女子太不自愛，挖別人的牆角挖得太理直氣壯。

而這名女子對別人的指指點點毫不在意，也不認為自己的行為有什麼不妥當，甚至還有些沾沾自喜。該名何姓女子表示，自己愛上男子陳某，他們已經在一起幾年，聲稱陳某告訴自己是真愛。

何姓女子還稱，陳某對自己說，家中有一個他根本就不喜歡的「母老虎」，就是這個「母老虎」不想放自己離開，不然早就離婚娶了她。

何女覺得肯定是陳某家中的「母老虎」太霸道，霸占自己所愛的人不放手，才害得自己不能夠和陳某在一起，於是，她決定向陳某家的「母老虎」表明，藉此向陳某「逼婚」。

隨後，陳某就出現在視頻中，才發現是自己的小情人頭腦發熱之下，想出這招來「逼婚」。陳某眼看四周圍觀的人太多，大多又都認識自己，趕緊上前強忍著怒氣，勸何女將橫幅撤走。

誰知這個何女士並不買帳，要陳某答應離婚娶自己。眼看著事情越來越糟糕，陳某急忙將橫幅扯下來，揉成一團，連哄帶騙地將何女帶離現場。

何女一邊走，一邊還在嘴裡嘀咕，「我只是想和你在一起啊，誰叫你太太要抓著你不放的。」一旁群眾這才明白，原來是一名小三想要轉正宮。