丟臉？有深意？ 時隔1年半 央視復播NBA

時隔一年半，央視再次復播NBA。(央視畫面截圖)

據澎湃新聞報導，時隔一年半，中央電視台第五頻道（CCTV-5）30日上午10時低調復播美國NBA 賽事，首場直播快艇 對陣爵士的比賽。這是CCTV-5自2020年10月直播NBA總決賽後，對NBA比賽的首次復播。許多中國網友為此痛批央視跪低、丟臉，也有球迷指出，央視選擇快艇隊復播背後有深意。

中央電視台是NBA在中國的獨家轉播商。2019年10月休士頓火箭（Houston Rockets）總經理莫雷在推特發推文支持香港 「反送中」示威者，引發中國球迷不滿，掀起抵制NBA浪潮。

NBA總裁席佛隨後聲稱支持莫雷「言論自由」，央視當月即暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。此後近一年時間，NBA徹底從央視體育頻道消失；除了2020年10月9日央視轉播NBA 2019至2020賽季總決賽第5場。

另據香港明報報導，這次央視復播NBA，將是計畫整體恢復播放，但場次不會像以前直播那樣密集，而且基本是主持人單人解說，不會邀嘉賓參與。

中國籃球迷對此褒貶不一。央視當初停播NBA時聲稱事關中國主權問題，「不會有任何含糊和迴旋的空間」，如今NBA未道歉，網友痛批央視復播根本是跪低、丟臉，「中國人沒有骨氣，這該怪誰呢？」、「如果我們的官媒都做這種事，外國人會怎麼對待我們？」、「中國的骨氣呢？央視是缺這個錢活不下去嗎？」但也有網友說，「好就收，大度、包容、開放是大國應有的格調。」

據報導，央視體育頻道29日在轉播預告，一度宣布要直播30日上午快艇對爵士；後來可能是因為網路一面倒負評，過了幾小時，又把這場比賽預告拿掉。但30日依然復播。

自媒體博主與多名球迷指出，央視選擇快艇復播NBA背後有深意。因為快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue），近日與轉任七六人隊總裁的莫雷爆發口角；泰隆魯質疑莫雷還適合發推文嗎？「他上次發推文時，讓NBA損失了10億美元。所以，我認為他不應該發太多推文」。

微信公眾號體育圈人發文也提到泰隆魯批莫雷，宣稱NBA重返央視直播並非偶然，回歸背後藏著NBA的不懈努力。文章稱，儘管此前遭央視停播，但NBA仍持續在中國開旗艦店，持續在中國舉辦新春賀歲、青少年籃球訓練營、社區群眾籃球賽和迎新春鄉村籃球嘉年華等活動。文章形容走在「重建」道路上的NBA不斷播種，「央視也適時地拋出了橄欖枝」。