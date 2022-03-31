我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

丟臉？有深意？ 時隔1年半 央視復播NBA

中國新聞組／北京31日電
時隔一年半，央視再次復播NBA。(央視畫面截圖)
時隔一年半，央視再次復播NBA。(央視畫面截圖)

據澎湃新聞報導，時隔一年半，中央電視台第五頻道（CCTV-5）30日上午10時低調復播美國NBA賽事，首場直播快艇對陣爵士的比賽。這是CCTV-5自2020年10月直播NBA總決賽後，對NBA比賽的首次復播。許多中國網友為此痛批央視跪低、丟臉，也有球迷指出，央視選擇快艇隊復播背後有深意。

中央電視台是NBA在中國的獨家轉播商。2019年10月休士頓火箭（Houston Rockets）總經理莫雷在推特發推文支持香港「反送中」示威者，引發中國球迷不滿，掀起抵制NBA浪潮。

NBA總裁席佛隨後聲稱支持莫雷「言論自由」，央視當月即暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。此後近一年時間，NBA徹底從央視體育頻道消失；除了2020年10月9日央視轉播NBA 2019至2020賽季總決賽第5場。

另據香港明報報導，這次央視復播NBA，將是計畫整體恢復播放，但場次不會像以前直播那樣密集，而且基本是主持人單人解說，不會邀嘉賓參與。

中國籃球迷對此褒貶不一。央視當初停播NBA時聲稱事關中國主權問題，「不會有任何含糊和迴旋的空間」，如今NBA未道歉，網友痛批央視復播根本是跪低、丟臉，「中國人沒有骨氣，這該怪誰呢？」、「如果我們的官媒都做這種事，外國人會怎麼對待我們？」、「中國的骨氣呢？央視是缺這個錢活不下去嗎？」但也有網友說，「好就收，大度、包容、開放是大國應有的格調。」

據報導，央視體育頻道29日在轉播預告，一度宣布要直播30日上午快艇對爵士；後來可能是因為網路一面倒負評，過了幾小時，又把這場比賽預告拿掉。但30日依然復播。

自媒體博主與多名球迷指出，央視選擇快艇復播NBA背後有深意。因為快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue），近日與轉任七六人隊總裁的莫雷爆發口角；泰隆魯質疑莫雷還適合發推文嗎？「他上次發推文時，讓NBA損失了10億美元。所以，我認為他不應該發太多推文」。

微信公眾號體育圈人發文也提到泰隆魯批莫雷，宣稱NBA重返央視直播並非偶然，回歸背後藏著NBA的不懈努力。文章稱，儘管此前遭央視停播，但NBA仍持續在中國開旗艦店，持續在中國舉辦新春賀歲、青少年籃球訓練營、社區群眾籃球賽和迎新春鄉村籃球嘉年華等活動。文章形容走在「重建」道路上的NBA不斷播種，「央視也適時地拋出了橄欖枝」。

NBA 快艇 香港

上一則

指港府背離原則 英2法官辭香港終院職務 林鄭表遺憾

下一則

上海全封？ 本土新冠病例增5653例 官方公告「全域靜態管理」

延伸閱讀

央視時隔1年半復播NBA 首場是快艇vs.爵士

央視時隔1年半復播NBA 首場是快艇vs.爵士
NBA／歐尼爾痛批湖人無危機意識：根本沒有贏球欲望

NBA／歐尼爾痛批湖人無危機意識：根本沒有贏球欲望
NBA／唐西奇大三元攔「湖」：我們目標是奪冠

NBA／唐西奇大三元攔「湖」：我們目標是奪冠
NBA／詹皇、戴維斯缺陣 湖人慘遭獨行俠痛宰 跌出附加賽

NBA／詹皇、戴維斯缺陣 湖人慘遭獨行俠痛宰 跌出附加賽

熱門新聞

東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離