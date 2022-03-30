我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破 俄媒: 烏克蘭同意不加入北約不讓外國設基地

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

男示範AI防疫 意外曝手機AV片 尷尬之餘釣出女優本人轉推

中國新聞組／香港30日電
網路管理員手機屏幕秀出日本AV影片的「番號」，畫面被網民截圖瘋傳。（取材自微博）
網路管理員手機屏幕秀出日本AV影片的「番號」，畫面被網民截圖瘋傳。（取材自微博）

江蘇武進區一名網路管理員日前接受電視台採訪，於鏡頭前展示如何用人工智能（AI）核酸登記系統上傳核酸檢測報告及「蘇康碼」截圖的時候，意外被拍下手機藏有多條日本AV影片，畫面隨即被網民截圖瘋傳，笑言是「大型社死現場」、「好尷尬，全國人民都知道了」。

香港01報導，江蘇常州電視台日前採訪武進國家高新區管委會信息中心網格員朱焱偉，了解如何透過科技防疫，朱焱偉使用手機示範上傳核酸檢測報告及「蘇康碼」截圖時，手機彈出最近使用的檔案資料，只是短短數秒的畫面，有「眼利」的網民就發現，手機屏幕下方竟出現多條檔案名稱為日本AV「番號」的影片。

江蘇武進國家高新區管委會信息中心網格員朱焱偉日前受訪畫面。（視頻截圖）
江蘇武進國家高新區管委會信息中心網格員朱焱偉日前受訪畫面。（視頻截圖）

日本AV業每年出產數量達數千部，每部作品均有規格產品編號，稱為「番號」。許多網友更是以「番號」做為交流識別。

據報導，網民順著「番號」搜尋，發現其中一條是日本AV女優森日向子最新發布的空姐系列AV影片，手機另外還有兩條AV影片，其中一條為女教師作品。後來電視台再播出該則報道時，已剪輯了相關畫面。

不過相關畫面已被眼明手快的網民截圖，並於網上瘋傳。報導指出，有網民笑言「小伙子好樣的，還留了車牌號」、「手機內存還夠嗎」、「這個網格員的金飯碗估計保不住了吧 ？」、「請問這部好不好看，我這人對日劇的要求極高」、「這是啥病毒？我有一個朋友說他手機也想感染這個病毒」。

網友從朱焱偉的手機圖裡，順著「番號」找出日本AV女優的作品。(網頁截圖)
網友從朱焱偉的手機圖裡，順著「番號」找出日本AV女優的作品。(網頁截圖)

不過亦有網民表示能夠理解，「其實男人，大家都懂，沒啥的」、「壓力比較大，娛樂一下情有可原」、「高壓下工作需要業餘愛好放鬆」。

亦有網民在Twitter講述事件，笑言「看來朱焱偉你有前途」，結果竟意外獲日本AV女優森日向子本尊轉推。

日本AV女優森日向子。 （取材自推特）
日本AV女優森日向子。 （取材自推特）

手機 日本 檢測

上一則

阻上海疫情擴散？ 昆山公告管制高速、公路

延伸閱讀

紐約州就業流失45.4萬 全美最糟

紐約州就業流失45.4萬 全美最糟
「派對門」開罰：英相躲過一劫 唐寧街20幕僚被罰款

「派對門」開罰：英相躲過一劫 唐寧街20幕僚被罰款

觀察站／雙國門失守 鄭文燦、林右昌怎拚大位？

觀察站／雙國門失守 鄭文燦、林右昌怎拚大位？
亞種病毒BA.2占美55%新病例 專家：不致引發新疫情

亞種病毒BA.2占美55%新病例 專家：不致引發新疫情

熱門新聞

東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
圖為中國河北省農民在一處麥田收割麥子的檔案照片。路透

WSJ：中國糧食儲備全球第一 最有辦法因應通膨

2022-03-26 12:04

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返
11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國
前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」