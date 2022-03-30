男示範AI防疫 意外曝手機AV片 尷尬之餘釣出女優本人轉推

網路管理員手機屏幕秀出日本AV影片的「番號」，畫面被網民截圖瘋傳。（取材自微博）

江蘇武進區一名網路管理員日前接受電視台採訪，於鏡頭前展示如何用人工智能（AI）核酸登記系統上傳核酸檢測 報告及「蘇康碼」截圖的時候，意外被拍下手機 藏有多條日本 AV影片，畫面隨即被網民截圖瘋傳，笑言是「大型社死現場」、「好尷尬，全國人民都知道了」。

香港01報導，江蘇常州電視台日前採訪武進國家高新區管委會信息中心網格員朱焱偉，了解如何透過科技防疫，朱焱偉使用手機示範上傳核酸檢測報告及「蘇康碼」截圖時，手機彈出最近使用的檔案資料，只是短短數秒的畫面，有「眼利」的網民就發現，手機屏幕下方竟出現多條檔案名稱為日本AV「番號」的影片。

江蘇武進國家高新區管委會信息中心網格員朱焱偉日前受訪畫面。（視頻截圖）

日本AV業每年出產數量達數千部，每部作品均有規格產品編號，稱為「番號」。許多網友更是以「番號」做為交流識別。

據報導，網民順著「番號」搜尋，發現其中一條是日本AV女優森日向子最新發布的空姐系列AV影片，手機另外還有兩條AV影片，其中一條為女教師作品。後來電視台再播出該則報道時，已剪輯了相關畫面。

不過相關畫面已被眼明手快的網民截圖，並於網上瘋傳。報導指出，有網民笑言「小伙子好樣的，還留了車牌號」、「手機內存還夠嗎」、「這個網格員的金飯碗估計保不住了吧 ？」、「請問這部好不好看，我這人對日劇的要求極高」、「這是啥病毒？我有一個朋友說他手機也想感染這個病毒」。

網友從朱焱偉的手機圖裡，順著「番號」找出日本AV女優的作品。(網頁截圖)

不過亦有網民表示能夠理解，「其實男人，大家都懂，沒啥的」、「壓力比較大，娛樂一下情有可原」、「高壓下工作需要業餘愛好放鬆」。

亦有網民在Twitter講述事件，笑言「看來朱焱偉你有前途」，結果竟意外獲日本AV女優森日向子本尊轉推。