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南京火場夫捨身救妻 她喊「先救我老公」 獲救後相繼離世

中國新聞組／北京30日電
夫妻二人剛被消防員救下時。（取材自紅星新聞）
夫妻二人剛被消防員救下時。（取材自紅星新聞）

江蘇南京一場火災中， 被大火困在陽台的陳姓丈夫捨身救妻，死拽著妻子不放、兩人身上皮膚幾乎被燒得快掉下來。大火撲滅後，陳男才與消防員合力救回妻子，她獲救後，還虛弱地說「先救我老公」…這些畫面，令大批網友淚崩；令人痛心的是，繼陳男不敵死神後，其妻也病情突惡化離世，兩人留下3子女。

燒傷男子緊緊拉住妻子，等待救援。（取材自瀟湘晨報）
燒傷男子緊緊拉住妻子，等待救援。（取材自瀟湘晨報）

影音來源：YouTube

紅星新聞報導，陳男的哥哥表示，被火燒傷的王女在做完後續治療後，「一開始還是挺好的，眼睛睜開了，還有精神，還知道餓要吃（東西）。29日早上7點多醫生說要搶救，8點左右人就沒了。」

「什麽都是發生得這麽快，沒有反應時間，誰也想不到會是這樣。」陳男哥哥說，目前，雙方家屬已在南京鼓樓醫院辦理相關手續，計畫把王女遺體送往此前存放丈夫遺體的殯儀館處。

被燒傷的王女第二次手術時情況良好，但後來仍回天乏術。(取材自紫牛新聞)
被燒傷的王女第二次手術時情況良好，但後來仍回天乏術。(取材自紫牛新聞)
王女的先生日前不幸過世。(取材自紫牛新聞)
王女的先生日前不幸過世。(取材自紫牛新聞)

此前，雙方家屬通過水滴籌籌集愛心捐款120餘萬用於傷者治療，按正常流程，後續會將剩餘款項按比例退回捐助者帳戶。報導指出，水滴籌公關人員表示，在這個案例中，如果想要將後續款項留給死者的孩子，需徵得捐款人同意，目前平台方正在跟醫院確認花費及剩餘款項情況。

目前，夫婦倆留下的三個孩子讓一家人感到揪心。事發後，王女二妹一直在安徽老家幫忙照顧夫婦倆留下的三個小孩，「一個上初中，兩個上小學」。陳男哥哥也表示，目前雙方家屬都很悲痛，考慮到家中還有三個孩子和治病欠下的巨額款項，家屬希望能和籌款平台商量一下，能否留下一些捐款。

據報導，水滴籌南京區域負責人蘇經理指出，「我個人很同情並且很願意幫助他們，但是籌到的款項是有流程的，我們也需要對社會大眾的愛心有一個交代，至於後續事宜，先等家屬處理後事結束，平台也會持續跟進。同時也感謝所有人的努力，雖然最終結果很遺憾，但大家都做到了能做的。」

此外，水滴籌公關部門侯先生說，剩餘款項原則上是要退還捐款人的，但類似這個案例的特殊情況下，如果想要將後續款項留給孩子，需要有贈與人評議，也就是徵得捐款人同意。侯先生還說，目前平台方正在跟醫院確認花費及剩餘款項情況。

他們夫妻3個孩子中，最大的一個女孩14歲還在上初中，剩下兩個小的都還在讀小學。（...
他們夫妻3個孩子中，最大的一個女孩14歲還在上初中，剩下兩個小的都還在讀小學。（取材自巴渝風景線）

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