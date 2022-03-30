對996血汗加班說不 9省市展開整治

網民曝光了浪潮集團辦公室懸掛的加班標語，內容多為鼓勵員工加班。（取材自極目新聞）

在中國被視為血汗加班的「996」工作制，對員工身心造成不小傷害。包括北京 、山東、安徽、河南 、廣西等9個省市官方先後宣布，將集中清查整治企業超時加班，被認為是少見的大規模清查。

中新網報導，以北京市為例，北京市人社局日前發布「關於進一步做好工時和休息休假權益維護工作的通知」，從3月15日至5月15日在全市展開勞工 工時和休息休假「權益維護集中排查整治」，聚焦重點行業、企業，集中清查整治超時加班問題，依法保障職工工時和休息休假權益。

根據報導，繼北京市宣布清查996加班現象後，山東、安徽、河南、廣西、青海、湖南、湖北、江西等8個省區也隨後跟進，且清查時間同樣將持續到5月15日。

這9個省級行政區官方都宣示，這項集中清查整治的檢查對象，主要是超時加班問題「易發多發」的重點行業、企業、園區，並指明要重點突出網路及關聯企業、研發比重較高的技術密集型企業、勞動密集型加工製造業企業和服務業企業。

根據上述宣示，若有企業及機構出現相關違法行為，將被究責甚至曝光。其中，北京特別指出將予以行政處理處罰並督促限期整改。山東則對未經勞資雙方協商的強制加班、「制度化加班」等問題將重點打擊，重大典型違法案件也將給予公開。

報導指出，中國多地今年整治超時加班，釋放的清晰訊號就是「糾偏當前畸形加班文化，保障勞動者體面勞動，幸福生活」。

「996」是中國年輕上班族創造的名詞，用來形容每天早上9時上班、晚上9時下班、每周工作6天的嚴重超時工作形態。而在中國，IT、網路等科技產業被認為是這種超時工作的重災區，因此被形容為「血汗加班」。