浙男報失2隻「極品」鴨 警動員搜尋 原來1隻值上萬

柯爾鴨十分昂貴，一隻動輒萬元人民幣。（取材自錢江晚報）

浙江東陽一名吳姓男子日前報警，稱自家圈養的兩隻鴨子，每隻要價超過萬元人民幣的「極品」鴨子丟了，警方了解情況後立即派員協助搜尋，最後民警在報警人的田裡，找到了丟失的鴨子。

綜合媒體報導，吳男報警後，警方先是感到不解，但吳男解釋稱，兩隻鴨子是一對的、一公一母，品種是「柯爾鴨」（又稱可達鴨、小叫鴨），一般價值在數千元一隻，他自己養了十幾隻，而他丟失的兩隻鴨子更是「極品」，一隻價值過萬元。

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吳男說：「只有玩這個的人才懂其價值。」警員聽後便協助吳男找尋，最終在吳男自己的田地裏發現了這兩隻「失蹤的鴨子」。

事件引起不少網民熱議，紛紛表示：「鴨子竟然貴過鴨子！」、「還是自然屬性戰勝了寵物屬性！」、「這次這兩只鴨子命大，上次那個當天就燉了」、「兩只鴨子私奔到田裏了」，令人捧腹。

資料顯示，柯爾鴨（Call duck）短嘴小萌鴨，堪稱鴨鴨中的「愛馬仕」，壽命一般是6到12年。因為長不大，體型小，顯得十分可愛，通常被人當寵物來養。2019年4月一隻成年鴨的價格則高達1萬5000元。

吳男曾經花3萬元重金購買過，明星王珞丹曾在社交媒體發過「尋鴨啟事」。從去年開始，吳男開啟「吸鴨」之路，孵化、養殖，目前已經擁有30多隻顏色各異的柯爾鴨。

吳男給了這些鴨子「特別的伺候」，除了專屬鴨糧之外，還給它們準備了麵包蟲、小魚小蝦乾，「再怎麼養再怎麼吃，它們都只有一斤多重，不會再大了，很可愛的。」

柯爾鴨的孵化，需要26、27天左右。（取材自錢江晚報）

為什麼這麼多人願意為柯爾鴨買單？吳男說，「如果是從小養大的鴨子，幾乎是你走哪它跟到哪，特別粘人，招人喜歡，而且『嘎嘎嘎』的叫聲也挺獨特的，身上又沒有什麼異味，比較清爽。」牠性格温順，不吵鬧、不咬人，成年後還會下蛋、自己孵化，是一種非常不錯的伴侶寵物。

跟其他鴨子相比，柯爾鴨食量不大，一天吃鴨糧一二兩，再配合一點綠葉蔬菜 就能養活，「便宜的鴨糧一斤兩三塊錢，貴的四五十塊錢，跟養其他寵物相比，成本是比較低的。」