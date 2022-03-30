不只「腳踩酸菜」 昆明賣「嘴剝蠶豆」 上頭還有齒痕

雲南昆明一家農副產品加工坊遭人舉報，工人員竟然是用嘴巴在剝蠶豆。（取自澎湃新聞）

繼央視日前曝光員工光腳踩「土坑酸菜」後，雲南昆明近日也傳出，一家農副產品加工坊，工人竟然是「用嘴剝蠶豆」。在遭人錄影舉報後，當地執法人員現場查獲待售「口水蠶豆」198.4公斤。

據澎湃新聞報導，雲南昆明山村一農副產品加工坊工人們用嘴剝蠶豆皮，日前遭人舉報。

根據影片畫面，當地市場監管人員到場稽查時，工作人員還繼續用嘴剝著蠶豆，執法人員當場痛批「惡心」，而且現場所有工人及負責人均無法出示健康證。但加工坊老闆隨後出面表示，別人看她家生意太好嫉妒，才會被舉報。

來源：YouTube

報導稱，隨後，當地市場監管人員共查獲用嘴剝的蠶豆198.4公斤，一些剝好的蠶豆上，還可以看到疑似牙齒咬過的痕跡。這批「口水蠶豆」據稱已被銷毀，防止流入市面。

值得注意的是，當地「用嘴剝蠶豆」情形可能存在已久。據報導，附近居民和影片拍攝者表示，當地老人剝蠶豆已經多年，因為用指甲剝太久會造成傷害，因此基本都用嘴巴剝。而剝好的蠶豆一般送去冷凍庫等待出售，或者做成小零食。

蠶豆。(視頻截圖)

從手抓分裝食品，到腳踩酸菜，再到嘴剝蠶豆皮，近年來曝光的食品「加工方式」越來越雷人。小作坊常常是離我們普通人餐桌最近的食品生產者，也是很容易「藏污納垢」又容易被忽視的領域。紅星新聞評論說，作坊老板對食品安全衛生並非「小白」，面對執法人員，她稱與工人說過不能用嘴剝，也表示要對作坊的食品安全負責；但說起來都明白，做起來裝糊塗。食品領域所有「不講武德」的毛病根源，是心存僥倖、缺乏食品安全底線意識。很多人可能覺得只要吃不死人，就沒有大問題。殊不知，所有食品最終都會進入消費者體內。

評論說，小作坊經營者自己要樹立責任心，當好食品安全「把關人」；另一方面，基層市場監管部門要做好日常巡查執法、主動出擊，將食品小作坊的衛生安全當作監管重點。