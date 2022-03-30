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隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

中國新聞組／北京31日電
「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）
「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

中國一名高校男大生在論壇「知乎」敘述自己被包養的經歷，獲得最多讚。文中稱他過著上流社會生活，卻也離不開金錢世界，被富婆拋棄後，他又找到另一個富婆依靠，繼續流連金錢世界、用肉還錢。

綜合媒體報導，故事中，這名高校大學生出身於窮苦山村，從小就立志走出大山，掙大錢出人頭地。功夫不負有心人，他來到城裡上大學，沒想到來到繁華城市的他，一發不可收拾地迷戀上燈紅酒綠的生活，學會了逃課去大商場、酒吧等地方，長此以往，他每個月微薄的生活費根本是杯水車薪，支撐不了他的花銷。

為了享受，他很快在酒吧找到了一份兼職。

這位男孩身高180公分，長相也不錯，有多名富婆看上了他。其中有一位40多歲的富婆幾乎每晚都要男孩作陪，出手也很闊綽，名牌手表、衣服輪番送，毫不心疼。

在金錢的誘惑下，男大生很快淪陷，他開始穿戴各種名貴衣物、進出各種高檔場所。與此同時，為了伺候富婆，小年紀輕輕身上就常備著藥。

可時間長了富婆也膩了，僅僅一年的時間，富婆就甩了這名男大生。無法脫離金錢世界的他，很快又傍上了另一位富婆，繼續「用肉還錢」。

知乎上熱烈討論「包養文」，有網友說「被富婆包養，你不知道等待自己的是什麼」、「富婆之所以是富婆，那也不是傻白甜，他們見過的男人形形色色，你確定能成為她們的唯一？」、「每一條捷徑，背後都有可能是萬丈深淵，稍稍踏錯，就是一輩子的追悔莫及。」

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