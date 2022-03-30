許家印又賣家產 深圳豪宅降價1.2億元 以2.8億元拋售

中國恒大董事局主席許家印，又在變賣家產了。（取材自每日經濟新聞）

在賣掉豪宅、飛機與項目股權抵債後，中國恒大 董事局主席許家印又變賣家產了，這次是深圳的980平方米豪宅，原價4億人民幣(約6276萬美元)，為抵債狂降1.2億元，至2.8億元拋售。

中國基金報報導，有深圳的仲介29日放出深圳灣1號980平方米的豪宅，整層四房四廳，中西廚+四個功能房+避難室+酒窖+雙工人套房+無邊游泳池，還有獨立的刷卡系統。

原價4億元，為抵債現售2.8億元，直降1.2億元，即原價單價每平方米40.8萬元，擬打七折，單價近每平方米28.6萬元出售。

仲介介紹，這是深圳豪宅的天花板，看房需要驗資1億元。

隨後有人留言詢問，這是否是許家印的房子，而仲介確認了是許家印的房子。

登錄賣房網站，信息顯示，深圳灣1號位於後海中心區東濱路與科苑大道交匯處西北側，緊鄰深圳灣內湖的一線海景地塊，是集辦公、居住、酒店、商業于一體的高端城市綜合體，將建成後海地區標誌性建築群，總建築面積35.8萬平方米。

再登錄上安居客查詢，深圳灣1號最新的均價每平方米在29.5萬元左右。

而在今年年初，據仲介信息，許家印的廣州豪宅也在出手，該豪宅的面積為753平方米的複式豪宅，當時市場價為1.1億元，按8000萬元便宜賣出。

該房產為珠江新城金碧華府 25樓複式豪宅，面積753平方米、市場價1.1億元、現售8000萬元，目前房產處於二手樓產權交易階段，房產證已過五年。

其中還特別強調，驗資5000萬元、一次性付款優先，房子豪裝1000多萬元。

登錄貝殼找房查詢，金碧華府的均價每平方米在14萬元左右，開發商跟物業均是恒大。

此前，許家印變賣的個人資產包括香港別墅、深圳跟廣州豪宅、幾架私人飛機等，總金額超過人民幣70億元。為了抵債，他也出售了房產項目股權，並讓恒大足球 迎來「史詩級降薪」。