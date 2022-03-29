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上海「以江為界」封控 市民出動皮划艇遭警攔截

記者陳政錄／即時報導
實際上該男所在的河道兩端，均為上海市第二批封控範圍，目前也還未進行封控。（取材自澎湃新聞）
實際上該男所在的河道兩端，均為上海市第二批封控範圍，目前也還未進行封控。（取材自澎湃新聞）

由於本土疫情持續升溫，上海市宣布28日起，全市以黃浦江為界，分批進行封控管理，形同「半封城」。29日傳出，一名男子在蘇州河上划行皮艇，疑似要「偷渡」。上海警方證實網傳影片為真，表示已將此人攔截，在進行批評教育後把他安全送回家中。

據澎湃新聞報導，29日，網路上流傳著幾張照片，是一名男子獨自操作著皮划艇，在蘇州河河道中划行。雖該男動機未明，但因近日的封控措施，引起不少網友討論，還有人留言笑稱，他是不是要「偷渡」。

蘇州河是黃浦江支流吳淞江上海段的俗稱。不過，據上海市政府27日晚間公布的分界分區規定，蘇州河上、下兩邊同為第二批遭封控的浦西區，目前尚未進行封控，但若繼續往黃浦江方向航行，則可抵達對岸正在封控中的的浦東。

經陸媒向上海邊防和港航公安查證，上海警方表示，當事人柏某（37歲，核酸檢測為陰性）系蘇州河附近社區（非封控社區）居民，於2022年3月28日17點15分許，攜帶便攜式充氣皮划艇從新湖明珠城附近蘇州河水域下水划行，在半島花園附近水域被邊防港航分局巡邏民警攔截。

警方指稱，該男之所以在河道上划艇，是因為「疫情在家無聊」，並指民警在對他進行批評教育後，已將其安全送回家中。

上海市27日晚間宣布，自3月28日5時起，全市以黃浦江為界，分區分批實施核酸篩查，第一批浦東、浦南及毗鄰區域於3月28日5時起先行封控，4月1日5時解封，第二批浦西地區自4月1日3時起封控，4月5日3時解封。

上海一男子在蘇州河河道上划艇的照片，在中國網路上流傳。（取材自澎湃新聞）
上海一男子在蘇州河河道上划艇的照片，在中國網路上流傳。（取材自澎湃新聞）
該男最後遭警方攔截、批評教育。（取材自澎湃新聞）
該男最後遭警方攔截、批評教育。（取材自澎湃新聞）

疫情 教育 偷渡

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