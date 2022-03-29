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怎不公布東航乘客名單?為何阻止媒體採訪? 民提3疑問

中國新聞組／北京29日電
救援現場，淤泥沒過膝蓋。(取材自極目新聞)
救援現場，淤泥沒過膝蓋。(取材自極目新聞)

東航空難發生一周後，機上132名遇難者身分已全部確認。總書記習近平28日率領中央政治局委員全體起立為遇難人士默哀。但各界普遍對這起災難調查充滿困惑：為何媒體採訪受阻？為何管控網路輿論？一名採訪受阻的記者說，因為官方的控管，這是他近20年的採訪經驗裡，最難突破的一次。

自由亞洲電台報導，空難發生第八天，中國官方媒體的報導不斷強調高層的關切指示，以及數百位救災、搜救人員、準軍事部隊的迅速動員；但官方媒體沒有提到的是，現場進行了嚴格的封鎖。對此，中國民間提出三大疑問。

疑問一：為何阻止媒體採訪?

「我應該從來沒有遇過像這次這麽嚴格的災難現場，不要說現場，我們到周圍的周村、莫埌村去採訪，也是一直遇到阻礙。」空難發生後，第二天就抵達現場的媒體攝影記者小高說。

另一位記者杜強也在微信公眾號上發表「請讓我們採訪」的文章，空難發生第二天下午，他與同事抵達梧州後，無法進入現場。有記者耗時四個多小時翻山到達墜機點附近，遠遠拍了幾張照片後被工作人員帶出。若接近現場被工作人員抓到，有證記者會被送出，無證的需要做筆錄。

疑問二：為何管控輿論討論?

官方嚴格管控有關空難的相關信息。國家互聯網信息辦公室26日公布稱，已對網上傳播的關於MU5735的信息進行溯源及處置。共計清理訊息27.9萬餘條，其中謠言類信息16.7萬餘條；處置帳號2713個；解散話題1295個。

疑問三：為何不公布乘客名單?

空難至今超過一周，有關單位還沒有公布失聯乘員的名單。分析人士稱這是為了減輕家屬的壓力。但根據香港「南華早報」報導，官方大力協助失聯乘客家屬，卻又同步密切監控他們的一舉一動。

北京商報報導，東航事故正式啟動理賠工作，首都經貿大學保險系副主任李文中預測，本次空難賠償標準可能超過每人200萬元人民幣(約31萬美元)，包括飛機保險和人身意外傷害險在內的總賠償金額可能超過10億元。

東航空難現場。（取材自紅星新聞）
東航空難現場。（取材自紅星新聞）

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