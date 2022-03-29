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「微信生態第一股」中國有贊裁員50% 「不賺錢都裁了」

中國新聞組／北京29日電
網傳有贊裁員50%，電腦成排等待變賣，工牌遍地都是。(取材自紅星新聞)
網傳有贊裁員50%，電腦成排等待變賣，工牌遍地都是。(取材自紅星新聞)

網路「擊鼓傳花」式裁員，傳到了「微信生態第一股」中國有贊這裡。有網友近日稱，「有贊裁員50%，電腦成排等待變賣，工牌遍地都是。」有贊最新的財報顯示，截至2021年第3季度末，有贊擁有員工4358人，裁員50%也就意味著約有2200人被裁。

紅星新聞報導，有贊一內部人士27日確認裁員消息。該內部人士表示，有贊確實在裁員，不賺錢的部門都裁掉了，「產研裁了70%，其中教育的產研裁了100%，微商城和零售的產研裁了30%；中台技術裁了79%，銷售沒裁；旺小店給了3個月期限，如果業績沒達到滿意，再裁50%。」

該內部人士表示，有贊此輪裁員範圍較廣，涉及多個部門，產品研發崗位成了此次裁員的重災區。

「回歸到泡沫前的正常水平吧。」談及此輪裁員，上述內部人士評價道，並透露此輪調整或將持續到4月1日。

對此，有贊官方則暫無回應。

據報導，在剛剛過去的周末，兩張疑似有贊「裁員」的圖片在社交平台熱傳。

網友稱：「有贊裁員50%，電腦成排等待變賣，工牌遍地都是。」報導說，上述圖片中，箱子裡堆滿的工牌上的確顯示了有贊的logo。

報導指出，這並不是有贊第一次被曝裁員，早在1月下旬，就有消息稱有贊啟動第一輪裁員，預計有超過1500人被裁。甚至有消息指出，有贊把「人員優化」寫入了2022年的OKR中。

成立於2012年的有贊，原名「口袋通」，被譽為中國版Shopify，總部位於杭州。官網顯示，有贊將自己定位為一家To B的SaaS（軟件即服務）公司，提供各種有關虛擬批發及零售在線及線下解決方案及服務，較為知名的有：有贊商城、有贊零售、有贊連鎖、有贊美業等SaaS工具。

2018年4月，有贊借殼中國創新支付在港股成功上市，被打上「微信生態第一股」的標籤。

網傳有贊裁員50%，電腦成排等待變賣，工牌遍地都是。(取材自紅星新聞)
網傳有贊裁員50%，電腦成排等待變賣，工牌遍地都是。(取材自紅星新聞)

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