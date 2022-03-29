京東雪崩式裁員 部分部門裁撤3成 「恭喜順利畢業」

京東的一紙「畢業須知」，引發公眾熱議。(取材自九派新聞)

在中國監管政策下，繼日前阿里巴巴、騰訊接連傳出計畫裁掉數萬人後，如今電商巨頭京東也進入雪崩式裁員 ，部分部門裁撤30%。社交平台上一份致京東員工的「畢業須知」，近日引起熱議。

據界面新聞報導，京東日前才傳出旗下的社區團購業務「京喜拼拼」正在裁員，裁員規模約10%到15%。然而一切尚未塵埃落定，裁員潮就蔓延到集團內的其他事業體。

報導引述知情人士指出，這次京東人員裁減所涉及的部門廣泛，包含京東零售旗下平台生態部與商業提升事業部、京東科技旗下的技術與產品創新部門、京東物流旗下的技術與數據智能部，以及京東國際業務部門。整體裁員比率約在10%至15%，有部分部門的裁員比率上看30%，其中京喜廣東戰區裁員比率更是高達100%。

據報導，京東這波被裁的員工大致在過去一周內陸續被人資部門約談，並被要求在3月31日前離職。然而目前仍有不少員工不願接受，正在和公司協商，包含「如何折抵未休的年假以及加班費計算」、「承諾分派的股票 尚未履行」等。

也有人提到，不少被大規模裁撤的部門直到2月都還在招募新人，甚至有些單位還有「指定配額」，需聘用一定數量的新進人員。

報導引述京東2021年的財報，去年第四季的業績表現欠佳，淨虧損人民幣52億元（約8.1億美元）。

裁員即畢業！京東多條業務線裁員，員工：壓力特別大，要崩潰

九派新聞報導，京東方面相關人士表示，此輪裁員只是業務板塊的正常優化，京東主體業務依然健康發展。

伴隨著裁員消息滿天飛，京東的一紙「畢業須知」，也引發了公眾的廣泛熱議。

據報導，這份「畢業須知」，實際上是京東的離職指引。內容包括離職後社保公積金、人事檔案等如何辦理，以及申請背景調查、簽發離職證明該走什麼樣的程序等。

對此，不少網友指責京東把裁員美化為「畢業」，頗具諷刺意味。更是有網友翻出劉強東多年前「不開除任何一個兄弟」的公開表態，認為京東裁員是自打耳光。甚至有網友指出，京東把裁員美化為「畢業」，和馬雲 的「向社會輸送人才」，諷刺性不分伯仲。

報導說，有人提及這份名為「畢業須知」的離職指引，其實一直都存在，並不是這次裁員潮才出現，以前離職的同事都會收到。只不過，這次裁員，被裁員工怨氣比較大，「畢業快樂！恭喜您從京東順利畢業！」的表達就顯得比較刺眼。