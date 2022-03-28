我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廣西空難死者全數確認身分 中共政治局會議默哀

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

河南女奉養姑姑多年 領遺產卻遭拒 銀行：錢歸國有

中國新聞組 /北京28日電
劉女領取姑姑遺產想辦後事，卻被銀行以「不是繼承人」的名義拒絕，甚至還稱「錢將歸國家所有」，讓她不禁哭訴國家管太嚴。（視頻截圖）
劉女領取姑姑遺產想辦後事，卻被銀行以「不是繼承人」的名義拒絕，甚至還稱「錢將歸國家所有」，讓她不禁哭訴國家管太嚴。（視頻截圖）

河南一名劉姓女子長年奉養自己的姑姑，姑姑臨終前將手中的銀行存摺、帳密交給劉女。劉女事後去銀行領錢時遭到拒絕，銀行的理由是，劉女不是法定繼承人，因此該筆款項將歸國家所有，讓劉女傻眼，不禁哭訴國家管太嚴。不過據了解，劉女依法有權繼承姑姑8萬人民幣遺產。

搜狐報導，劉女姑姑一直都是孤寡老人，晚年生活都是靠劉女兄妹照料，她臨終前曾拿出一本銀行存摺給劉女，而存摺上還寫著密碼，劉女認為是老人家知道將不久於世，因此特意交代後事。

劉女表示，姑姑生前生活拮据，還可以存下一筆錢，令她感動又難過。不過，姑姑去世後，她拿著帳本去領錢卻遭拒絕，銀行表示，她不是姑姑的法定繼承人，若沒有合乎規定的繼承人，款項將歸國家所有。

對於銀行說法，劉女無法接受，她認為，她們兄妹作為姑姑唯一親人，在姑姑生前盡到贍養責任，現在想拿錢辦喪事，卻遇到這樣的狀況，令她相當傻眼。

報導指出，中國「民法典」頒布後，已將姪子姪女、外甥子女擴大成享受代位繼承權的繼承人，若該過世者沒有第一順位、第二順位繼承人，姪甥子女就可已代為繼承，避免遺產成為無主財產。

另外，「民法典」第1131條也規定，若繼承人以外對被繼承人撫養較多者，也可以分到適當遺產，因此無論從法定繼承或道德層面來說，劉女都有權繼承8萬人民幣遺產，因此銀行說法不成立。

河南

上一則

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

下一則

廣西空難死者全數確認身分 中共政治局會議默哀

延伸閱讀

運送遺體回鄉 中國運8反潛機墜南海消息曝光

運送遺體回鄉 中國運8反潛機墜南海消息曝光
回顧中國墜機史 上次是12年前伊春空難44死

回顧中國墜機史 上次是12年前伊春空難44死
白象泡麵賣翻：「土坑酸菜」成墊腳石、廣雇殘疾人獲讚

白象泡麵賣翻：「土坑酸菜」成墊腳石、廣雇殘疾人獲讚
中國傳染病專家：Omicron症狀像感冒 新防控方案將公布

中國傳染病專家：Omicron症狀像感冒 新防控方案將公布

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」
奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」