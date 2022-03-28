河南女奉養姑姑多年 領遺產卻遭拒 銀行：錢歸國有

劉女領取姑姑遺產想辦後事，卻被銀行以「不是繼承人」的名義拒絕，甚至還稱「錢將歸國家所有」，讓她不禁哭訴國家管太嚴。（視頻截圖）

河南 一名劉姓女子長年奉養自己的姑姑，姑姑臨終前將手中的銀行存摺、帳密交給劉女。劉女事後去銀行領錢時遭到拒絕，銀行的理由是，劉女不是法定繼承人，因此該筆款項將歸國家所有，讓劉女傻眼，不禁哭訴國家管太嚴。不過據了解，劉女依法有權繼承姑姑8萬人民幣遺產。

搜狐報導，劉女姑姑一直都是孤寡老人，晚年生活都是靠劉女兄妹照料，她臨終前曾拿出一本銀行存摺給劉女，而存摺上還寫著密碼，劉女認為是老人家知道將不久於世，因此特意交代後事。

劉女表示，姑姑生前生活拮据，還可以存下一筆錢，令她感動又難過。不過，姑姑去世後，她拿著帳本去領錢卻遭拒絕，銀行表示，她不是姑姑的法定繼承人，若沒有合乎規定的繼承人，款項將歸國家所有。

對於銀行說法，劉女無法接受，她認為，她們兄妹作為姑姑唯一親人，在姑姑生前盡到贍養責任，現在想拿錢辦喪事，卻遇到這樣的狀況，令她相當傻眼。

報導指出，中國「民法典」頒布後，已將姪子姪女、外甥子女擴大成享受代位繼承權的繼承人，若該過世者沒有第一順位、第二順位繼承人，姪甥子女就可已代為繼承，避免遺產成為無主財產。

另外，「民法典」第1131條也規定，若繼承人以外對被繼承人撫養較多者，也可以分到適當遺產，因此無論從法定繼承或道德層面來說，劉女都有權繼承8萬人民幣遺產，因此銀行說法不成立。