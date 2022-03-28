我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

東航墜機／搜救7天7夜 「幫家屬找到一點東西也好」

中國新聞組／北京28日電
搜救現場。(取材自澎湃新聞)
搜救現場。(取材自澎湃新聞)

東航MU5735墜機現場，不只遇難者家屬的心聲令人淚崩，搜救者七天七夜不眠不休，更讓人揪心。夜晚，黑漆漆的山裡，在手電筒的微光下，只能看見飛機的殘片，像玻璃一樣尖銳。搜救者周飛（化名）和他的同伴們陸續發現更多的遺物：散落的錢幣、塑膠水杯、殘損的行李箱、帶著淤泥的衣服、只剩下半邊的身分證。

澎湃新聞報導，24歲的周飛是廣西藤縣應急連的一位民兵。他們十人組成一個班，三個班組成一個搜救排，從距離核心區一公里左右的地方，往外搜尋。

山里坡陡，民兵們要手拉著手才能攀爬上去。山路很滑，一旦雨下得急了，就什麼也做不了，只能等待雨歇。但是周飛他們都不想停下來，也不想休息。

周飛表示，飛機墜落那天，他在離墜機點10公里外的蒼碩高速出口執勤。21日下午2點多，正在執勤時，突然空中傳來一陣響聲，像打雷一樣。

下午4點多，他接到應急連打來的電話，通知要去現場參與搜救。他馬上給在本地的一些退伍戰友們打電話，大家一聽去搜救，都很積極，二、三十個人騎著摩托車、自行車，很快趕到武裝部集結。

換上民兵服後，下午5點多，100多人坐車到了律村村口，之後跑步進入現場。越往裡，越能聞到一股臭臭的燃油味。眼前的場景有些慘烈，泥巴好似全部飛起的感覺，山上的樹像被卡住了一樣。

一進現場，十個人一個班，三個班組成一個搜救排。他們被安排從離核心區一公里左右的地方，開始往外搜尋。周飛表示，「我們大部分都是第一次參加這麼重大的搜救任務，剛開始沒什麼經驗，很多狀況都不懂。應急連的人就教我們，怎麼搜得仔細一些，看到哪些東西要挖，要慢慢地挖，哪怕有一點點碎片，也要把它全部掀開看，找到的東西要輕拿輕放，送到集中點存放。」

參與搜救的這七天，他們每天從早上7點多，一直搜救到晚上10點。在山上還不覺得累，一回宿舍，整個人放鬆下來，就感覺很累、很睏。

在墜機現場，周飛見到許多的眼淚和呼喊。他和同伴們站在一旁，靜靜地看著，沒有一個人說話，眼淚卻止不住地掉下來。周飛說，幫家屬們找到一點東西，他們心裡也能緩一下。

國家應急處置指揮部舉行的發布會曾提到，參與救援的人員一直暴露於災難的悲傷情景中，加上救援的過度疲勞及創傷情緒捲入等因素，會出現一定程度的心理陰影和心理問題，他們也是心理遭受創傷的人員。

墜機 東航

上一則

東航墜機／限制多？黑盒數據未能「雲同步」

下一則

未婚妻搭上東航失事機…他哭：在一起5年 每天都甜蜜

延伸閱讀

廣西東航空難罹難者頭七 現場舉行哀悼活動

廣西東航空難罹難者頭七 現場舉行哀悼活動
官方確認東航132人全罹難 未檢出炸藥 第2個黑盒找到

官方確認東航132人全罹難 未檢出炸藥 第2個黑盒找到
東航墜機／「無法親吻你的骨灰」 罹難家屬哀痛

東航墜機／「無法親吻你的骨灰」 罹難家屬哀痛
東航墜機／拉網搜尋 戴3層口罩 仍聞到人體器官味道

東航墜機／拉網搜尋 戴3層口罩 仍聞到人體器官味道

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」