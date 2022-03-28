東航墜機／搜救7天7夜 「幫家屬找到一點東西也好」

搜救現場。(取材自澎湃新聞)

東航 MU5735墜機 現場，不只遇難者家屬的心聲令人淚崩，搜救者七天七夜不眠不休，更讓人揪心。夜晚，黑漆漆的山裡，在手電筒的微光下，只能看見飛機的殘片，像玻璃一樣尖銳。搜救者周飛（化名）和他的同伴們陸續發現更多的遺物：散落的錢幣、塑膠水杯、殘損的行李箱、帶著淤泥的衣服、只剩下半邊的身分證。

澎湃新聞報導，24歲的周飛是廣西藤縣應急連的一位民兵。他們十人組成一個班，三個班組成一個搜救排，從距離核心區一公里左右的地方，往外搜尋。

山里坡陡，民兵們要手拉著手才能攀爬上去。山路很滑，一旦雨下得急了，就什麼也做不了，只能等待雨歇。但是周飛他們都不想停下來，也不想休息。

周飛表示，飛機墜落那天，他在離墜機點10公里外的蒼碩高速出口執勤。21日下午2點多，正在執勤時，突然空中傳來一陣響聲，像打雷一樣。

下午4點多，他接到應急連打來的電話，通知要去現場參與搜救。他馬上給在本地的一些退伍戰友們打電話，大家一聽去搜救，都很積極，二、三十個人騎著摩托車、自行車，很快趕到武裝部集結。

換上民兵服後，下午5點多，100多人坐車到了律村村口，之後跑步進入現場。越往裡，越能聞到一股臭臭的燃油味。眼前的場景有些慘烈，泥巴好似全部飛起的感覺，山上的樹像被卡住了一樣。

一進現場，十個人一個班，三個班組成一個搜救排。他們被安排從離核心區一公里左右的地方，開始往外搜尋。周飛表示，「我們大部分都是第一次參加這麼重大的搜救任務，剛開始沒什麼經驗，很多狀況都不懂。應急連的人就教我們，怎麼搜得仔細一些，看到哪些東西要挖，要慢慢地挖，哪怕有一點點碎片，也要把它全部掀開看，找到的東西要輕拿輕放，送到集中點存放。」

參與搜救的這七天，他們每天從早上7點多，一直搜救到晚上10點。在山上還不覺得累，一回宿舍，整個人放鬆下來，就感覺很累、很睏。

在墜機現場，周飛見到許多的眼淚和呼喊。他和同伴們站在一旁，靜靜地看著，沒有一個人說話，眼淚卻止不住地掉下來。周飛說，幫家屬們找到一點東西，他們心裡也能緩一下。

國家應急處置指揮部舉行的發布會曾提到，參與救援的人員一直暴露於災難的悲傷情景中，加上救援的過度疲勞及創傷情緒捲入等因素，會出現一定程度的心理陰影和心理問題，他們也是心理遭受創傷的人員。