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東航墜機／頭七祭 「願燈光照亮回家路 天堂沒意外」

中國新聞組／北京28日電
東航事故遇難者集體哀悼活動27日在事發地搜救現場舉行。(新華社)
東航事故遇難者集體哀悼活動27日在事發地搜救現場舉行。(新華社)

「願燈光照亮你們的回家路，願鮮花為你們的旅程送上最後的祝福。」27日正值東航遇難者頭七祭，東航MU5735事故遇難者集體哀悼活動在事發地搜救現場舉行。廣西梧州不少群眾自發到事發地附近悼念，一束束鮮花上的卡片寫滿真摯的話語。

來源：YouTube

封面新聞報導，在核心搜救區附近設置的祭奠台上，擺滿了遇難者家屬和志願者送來的悼念品。在附近村落的路口，當地居民和遠道而來的人們捧來鮮花放下。白菊花裡夾雜著向日葵和勿忘我，上邊小卡片寫著「要在平行時空裡好好照顧自己」、「願平行時空裡能與愛的人相逢」。

大象新聞報導，27日一大早，帶著鮮花等拜祭用品，當地43歲的黃佩雲和朋友趕到空難事發地附近悼念。她事先了解到，遇難者家屬可以進入核心區域祭拜，事發地附近為群眾設置了祭拜點。

奉上鮮花，鞠躬默哀，祈願逝者安息。黃佩雲在現場看到，不斷有群眾過來進行祭拜，花束中的卡片寫滿祝福：「願燈光照亮你們的回家路，願鮮花為你們的旅程送上最後的祝福」、「很遺憾以這樣的方式認識你們。願來年繁花盛開的時候，你們魂歸故里。」，「希望你們一路走好，願天堂沒有意外」。

「聽到飛機上所有乘客遇難的消息，突然眼淚就下來了，心裡很沉重。雖然我們沒有見過面，但是感覺是自己最親最親的人。」黃佩雲哽咽道，「一說就想流眼淚。」所以，27日一大早她就和朋友去購置了鮮花，到現場祭拜。

她還想對遇難者家屬說的是，「保重身體，好好活著。」

東航遇難者頭七祭，不少群眾自發到事發地附近悼念，一束束鮮花上的卡片寫滿真摯的話語...
東航遇難者頭七祭，不少群眾自發到事發地附近悼念，一束束鮮花上的卡片寫滿真摯的話語。(取材自封面新聞)

據央視新聞，東航MU5735事故遇難者集體哀悼活動27日在事發地搜救現場舉行，國務委員王勇參加哀悼活動。下午2時許，哀悼活動開始，全場鳴笛，東航MU5735事故應急處置指揮部全體人員、事故現場搜救人員等面向遇難飛機方向肅穆而立，默哀三分鐘，以此寄託對遇難者的哀思。

東航遇難者頭七祭，不少群眾自發到事發地附近悼念，一束束鮮花上的卡片寫滿真摯的話語...
東航遇難者頭七祭，不少群眾自發到事發地附近悼念，一束束鮮花上的卡片寫滿真摯的話語。(取材自大象新聞)

據報導，地方政府和工作組協助遇難者家屬，在搜救現場、殯儀館等地以多種形式分散開展哀悼活動。

目前，指揮部仍在全力組織開展飛機殘骸、遺骸遺物和各類物證資料的搜尋工作，繼續做好各項善後處置工作，同步開展事故調查。

東航遇難者頭七祭，不少群眾自發到事發地附近悼念，一束束鮮花上的卡片寫滿真摯的話語...
東航遇難者頭七祭，不少群眾自發到事發地附近悼念，一束束鮮花上的卡片寫滿真摯的話語。(取材自大象新聞)

東航 YouTube

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