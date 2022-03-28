東航墜機／限制多？黑盒數據未能「雲同步」

東航墜毀客機被發現的第二部黑匣子。(新華社)

東方航空 MU5735航班於21日在廣西梧州藤縣墜毀，機上132人全部罹難，並已尋獲兩個黑盒子送專業機構判讀中。有舆論質疑，黑盒子數據是唯一能解答空難原因疑團的途徑，卻至今未能以雲端 實時傳輸數據。專家分析，黑盒子數據雲同步確實面臨來自成本高，受帶寬、信號限制等困境。

南方都市報報導，飛機墜毀前發生了什麼狀況，除了地面的物證，解答的關鍵之一就是機上的黑盒子。黑盒子如此重要，數據為何未實現「雲同步」？實際上，業內專家早對黑盒子有很多改進的設想，呼聲最高的是利用「雲」技術，把記錄在黑盒子中的數據通過衛星實時傳輸到地面，即讓黑盒子的數據，在飛機飛行過程中始終向外發射，使地面對飛機的狀況一目了然。

但「雲同步」似乎並不容易。有研究人員直指，「雲盒子」面臨的最大的問題是成本，航司通常不願主動支付使用這類新技術裝備的費用。研究人員黎時指出，通過衛星實時發送每次航班的所有飛行數據耗資巨大。美國L-3通訊公司的一項研究表明，就算成本減半，一家大型航空公司一年就需要花費3億美元(約19.1億人民幣)傳輸所有飛行數據，全世界每天航班9.3萬架次，實時傳輸數據的成本太高。

除了產業視角，資深機長陳建國表示，空地數據傳輸的可靠性還不高，時常有干擾。如果空中遇到信號干擾，雲端傳輸會不穩定。而且，黑盒子記錄的數據多達幾百種，全部實時傳回的數據量大，目前的帶寬還無法實現。

「舉個例子，有網民建議為了監控飛機貨倉著火，安裝一個攝像頭。但問題在於攝像頭運作時產生熱源，在空中會有安全隱患，所以這個方案還無法在飛機上實現。」陳建國說。

目前，國內外關於雲盒子的專利申請近幾年逐漸增多，中國民航局也提出2021-2025年「建成基於自主知識產權的航空器全球追蹤系統」的規畫。