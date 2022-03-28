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地下1.5米 東航空難第2黑盒找到 外觀完好已送京判讀

中國新聞組／北京28日電
東航墜毀客機被發現的第二部黑匣子。(新華社)
東航墜毀客機被發現的第二部黑匣子。(新華社)

27日是東航空難頭七，當天下午5時，東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部舉行第八場新聞發布會，稱找到第二部黑盒（飛行數據紀錄器）並公布細節。「價值更大」的第二個黑盒27日下午被送回北京，進行相關的數據提取及後續工作。至此，失事飛機兩部黑盒均已找到。

來源：YouTube

綜合新華社、中新社及北京青年報報導，民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，27日9時20分左右，消防救援人員在技術組指定的重點區域深度搜尋，人工挖掘出一橙色圓柱狀物體，現場勘查的民航事故調查人員確認為第二部黑盒。

朱濤表示，第二部黑盒發現地點為事故現場撞擊點東側山坡距主要撞擊點約40米、地表約1.5米土層下，經檢查，紀錄器其他部分損毀嚴重，數據存儲單元外觀較為完好。目前該紀錄器已送往專業實驗室進行譯碼工作。

民航局事故調查中心主任毛延峰表示，飛行數據紀錄器中的數據能夠為事故原因分析提供真實、客觀的證據。後期，調查人員需要把兩部紀錄器的數據，以及現場勘查的證據、空管雷達數據、機組和空管單位的陸空通話、飛機與地面的數據鏈傳輸信息、證人訪談等信息結合起來，進行綜合分析研判，才能更加客觀準確地分析事故的原因。

發布會上表示，27日，消防救援人員共搜索面積約3000平方米，搜尋到部分遺體殘骸、9件與遇難者身份相關的遺物和729塊飛機殘骸，洗消1228人次。截至27日12時，現場共搜尋到飛機殘骸及碎片累計3萬3777件，並通過走訪尋找目擊證人，在事發地以北8公里左右找到新的事故相關視頻。

27日，記者在搜救現場看到，幾台大型挖掘機正在作業，工作人員穿著防護服、佩戴口罩，在進行後續的搜尋取證工作。毛延峰說，現場調查工作結束後，調查組將綜合前期調查中獲取的所有信息和數據，結合實驗驗證結論，進行充分分析和研判，揭示事故發生的原因。

此外，「航空知識」雜誌主編王亞男27日表示，飛行數據紀錄器裡的數據包括飛機的一些重要飛行參數，飛行員操作動作的紀錄，飛機主要控制面乃至油門的位置。駕駛艙話音紀錄器還會記錄下飛行員和塔台的聯絡信息、駕駛艙的背景音等。

王亞男認為，飛行數據紀錄器在解讀事故經過方面的價值大於駕駛艙話音紀錄器，因為它能夠提供的信息更加準確、直觀，可以讓我們還原機艙內最後駕駛員的操作和飛機的狀態。

央視新聞報導，東航失事客機兩個黑盒距離30多米，西部某高校從事飛行器設計的一位教授林東（化名）認為，兩個黑盒可能是在機體撞擊地面時，尾部折斷拋到了現在被發現的位置，而且折斷的朝向就是東南。

【閱報秘書】

第2個黑盒子 蘊藏哪些信息？

第二個黑盒子，也就是飛行數據紀錄器。飛行數據紀錄器中的數據，能夠為事故原因分析提供真實、客觀的證據。大公報報導，調查人員需要把兩部紀錄器的數據，以及現場勘查的證據、空管雷達數據、機組和空管單位的陸空通話、飛機與地面的數據鏈傳輸信息、證人訪談等信息結合起來，進行綜合分析研判，才能更加客觀準確地分析事故的原因。

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