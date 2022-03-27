我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：認真考慮創立新的社群媒體平台

白宮國安顧問示警：俄國可能入侵北約盟邦

約嗎、賊大、強硬… 國民零食辣條搞「色情」營銷 遭轟低俗

中國新聞組／北京27日電
有網民發現衛龍的多款零食包裝上印有疑似色情字眼。（取材自微博）
有網民發現衛龍的多款零食包裝上印有疑似色情字眼。（取材自微博）

被譽為「國民零食」的衛龍辣條一直飽受食安爭議，近日，其產品外包裝因出現「約嗎」、「賊大（非常大）」、「強硬」等廣告語，再度掀起熱議。有網民認為衛龍低俗營銷、打色情擦邊球，市場監管局對此表示將進行調查。

香港01報導，有網民發現衛龍的多款零食包裝上印有疑似色情字眼，如大麵筋包裝上的「約嗎」、大辣棒包裝上的「賊大」、小辣棒包裝上的「強硬」以及親嘴道包裝上的「胖次」（日語「內褲」的諧音）等，並認為該類廣告語屬於暗示，打色情擦邊球。

九派新聞報導指，針對上述情況，天貓衛龍食品旗艦店客服回應稱，「這個是設計的文案，沒有其他的意思」。衛龍食品生產商工作人員亦回應稱，會將此問題反映給公司相關部門。

對於此類控訴，有網民表示認同，「實屬是有些低俗，甚至可以用辣眼睛一詞來形容」、「太多啦，那種小的袋裝手套全是擦邊的」；亦有網民認為是無事生非，「有點草木皆兵了」、「心裡髒的人看啥都髒」、「紅衛兵們又義務上崗了」。

此前，「茶顏悅色」奶茶的營銷文案，「撿簍子」馬克杯、「官人我要」茶包，也被眾多網民認為是在打兩性關係擦邊球。事發後，「茶顏悅色」兩度發布致歉聲明稱，立即召回這一批「長沙話」主題馬克杯，並會認真反思這次事件產生背後的原因，從創作尺度、創作管理、產品管理等各個環節去改進工作。

中國律師對此表示，如今雖有現行法律法規對廣告行為做出規範，但這些法律法規有執行難的問題，除了上述廣告業事先審查較難的問題，如何界定所謂低俗、淫穢色情也是難題。

據公開資料顯示，衛龍屬於漯河市平平食品有限責任公司的自有品牌，創立於2001年。而近年來，衛龍辣條較注重營銷與包裝設計，在行業包裝還普遍採用透明袋時，衛龍將產品包裝進行升級設計，採用簡約設計風格。

衛龍辣條外包裝被指打色情擦邊球。（取材自九派新聞）
衛龍辣條外包裝被指打色情擦邊球。（取材自九派新聞）

香港

上一則

談俄烏局勢 秦剛：不希望對中美關係造成連帶傷害

下一則

多家中企提不出財報 港股31日面臨大批公司停止交易

延伸閱讀

卡蒂B愛台灣甜點 讚亞洲人吃到140歲

卡蒂B愛台灣甜點 讚亞洲人吃到140歲
美大法官被提名人：最高法院保障婦女墮胎權

美大法官被提名人：最高法院保障婦女墮胎權
日本強震 色情雜誌散落一地 男網友心碎：那是我的基地

日本強震 色情雜誌散落一地 男網友心碎：那是我的基地
10歲女兒iPad前寬衣 母舉報FBI 逮捕色情犯

10歲女兒iPad前寬衣 母舉報FBI 逮捕色情犯

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14

超人氣

更多 >
迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
超帥 湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」英姿不輸36年前

超帥 湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」英姿不輸36年前
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難