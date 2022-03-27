約嗎、賊大、強硬… 國民零食辣條搞「色情」營銷 遭轟低俗

有網民發現衛龍的多款零食包裝上印有疑似色情字眼。（取材自微博）

被譽為「國民零食」的衛龍辣條一直飽受食安爭議，近日，其產品外包裝因出現「約嗎」、「賊大（非常大）」、「強硬」等廣告語，再度掀起熱議。有網民認為衛龍低俗營銷、打色情擦邊球，市場監管局對此表示將進行調查。

香港 01報導，有網民發現衛龍的多款零食包裝上印有疑似色情字眼，如大麵筋包裝上的「約嗎」、大辣棒包裝上的「賊大」、小辣棒包裝上的「強硬」以及親嘴道包裝上的「胖次」（日語「內褲」的諧音）等，並認為該類廣告語屬於暗示，打色情擦邊球。

九派新聞報導指，針對上述情況，天貓衛龍食品旗艦店客服回應稱，「這個是設計的文案，沒有其他的意思」。衛龍食品生產商工作人員亦回應稱，會將此問題反映給公司相關部門。

對於此類控訴，有網民表示認同，「實屬是有些低俗，甚至可以用辣眼睛一詞來形容」、「太多啦，那種小的袋裝手套全是擦邊的」；亦有網民認為是無事生非，「有點草木皆兵了」、「心裡髒的人看啥都髒」、「紅衛兵們又義務上崗了」。

此前，「茶顏悅色」奶茶的營銷文案，「撿簍子」馬克杯、「官人我要」茶包，也被眾多網民認為是在打兩性關係擦邊球。事發後，「茶顏悅色」兩度發布致歉聲明稱，立即召回這一批「長沙話」主題馬克杯，並會認真反思這次事件產生背後的原因，從創作尺度、創作管理、產品管理等各個環節去改進工作。

中國律師對此表示，如今雖有現行法律法規對廣告行為做出規範，但這些法律法規有執行難的問題，除了上述廣告業事先審查較難的問題，如何界定所謂低俗、淫穢色情也是難題。

據公開資料顯示，衛龍屬於漯河市平平食品有限責任公司的自有品牌，創立於2001年。而近年來，衛龍辣條較注重營銷與包裝設計，在行業包裝還普遍採用透明袋時，衛龍將產品包裝進行升級設計，採用簡約設計風格。