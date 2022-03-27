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刻4字罰12萬 男遊貴州梵淨山 用登山杖破壞文物付慘痛代價

中國新聞組／北京27日電
男子在貴州省級文物保護單位「梵淨山金頂摩崖」的石壁上刻「麗水陳國」4個字。（取材自央視新聞）
男子在貴州省級文物保護單位「梵淨山金頂摩崖」的石壁上刻「麗水陳國」4個字。（取材自央視新聞）

一名男子在世界自然遺產地、國家級自然保護區——貴州銅仁梵淨山遊玩時，使用登山杖在貴州省級文物保護單位「梵淨山金頂摩崖」的石壁上刻了「麗水陳國」4個字；因對文物造成「不可逆的損害」，一審遭法院判賠逾12萬元（人民幣，下同），並需在國家級新聞媒體上向社會公眾賠禮道歉。

央視新聞報導，在庭審現場，被告陳國平多次表達了道歉和悔意。

一名男子在世界自然遺產地、國家級自然保護區——貴州銅仁梵淨山遊玩時，使用登山杖在...
一名男子在世界自然遺產地、國家級自然保護區——貴州銅仁梵淨山遊玩時，使用登山杖在貴州省級文物保護單位「梵淨山金頂摩崖」的石壁上刻了「麗水陳國」4個字。 （取材自央視新聞）

銅仁市江口縣人民法院作出如下判決：一、被告陳國平於本判決生效後30日內，向江口縣人民檢察院支付文物修復費用6萬0952.08元，修復方案設計費用3萬8000元，由江口縣人民檢察院轉付修復單位及設計單位。二、被告陳國平於本判決生效後30日內，向本院指定帳戶支付環境損害懲罰性賠償款2萬5000元，由本院繳付國庫。三、被告陳國平於本判決生效後30日內，對其在梵淨山金頂摩崖刻字破壞文物的違法行為，在國家級新聞媒體上向社會公眾賠禮道歉。

報導稱，審判長、江口縣人民法院院長張永琴指出，本案的審理、裁判，堅持損害擔責、全面賠償原則；落實以生態環境修復為中心的損害救濟制度，最大限度修復生態環境；既懲治了社會陋習，提出警醒，又樹立風氣；彰顯了法律效果，展現了法律護航生態文明的力度和決心。

男子用來刻字的登山杖。（取材自央視新聞）
男子用來刻字的登山杖。（取材自央視新聞）

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