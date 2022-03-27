發疫情財？上海蔬菜天價 1顆土豆52元 超市被頂格處罰

上海聯華超市一個土豆（馬鈴薯）要52塊多。（取材自微博）

上海疫情 高燒未退，但比疫情更嚴重的，是蔬菜 賣出天價，聯華超市一個土豆要52元多（人民幣，下同，約8美元）、高島屋一顆白菜要價77.9元（約12美元），上海市民吐槽，「廣州飛上海機票，還沒有一顆捲心菜貴」。

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上海高島屋一顆大白菜賣到了77.9元，引起上海市市場監管展開調查。上海市市場監管局通報稱，經查，自2020年9月起，汪某以上海農康蔬菜專業合作社名義與高島屋百貨公司簽訂聯銷合同，在「Mercato Fresco新鮮市集」內設置「徐涇農康」專櫃銷售蔬菜等產品，其將從農貿市場和生鮮小店等處購入的普通蔬菜分揀、包裝後，以精品高端的定位高價對外銷售。高島屋百貨公司未進行審核。

對於汪某及高島屋百貨公司涉嫌構成價格欺詐違法行為，已對汪某處以10萬元的頂格處罰，對高島屋百貨公司處以50萬元（約7.8萬美元）的頂格處罰。警告搶發災難財，將得不償失。

疫情升溫上海蔬菜賣出天價，市民吐槽，「廣州飛上海機票，還沒有一顆捲心菜貴」。（取材自微博）

另外也被點名哄抬物價的上海聯華超市，一個土豆要52元多，有人笑稱，老家種了包菜、土豆，拉到上海一車可賣幾十萬。

如此高的價格居然還被人買走兩盒，網友們紛紛調侃，價格都不看就把土豆買走的人，那是真的土豪啊。

隨著輿論發酵，上海聯華超市趕緊貼出公告，表示土豆的定價為7.8元/公斤，被員工打錯單價為107.8元/公斤，理貨員在巡查過程中發現錯誤並第一時間調整價格。超市對打錯價格和商品召回深表歉意。已有一名顧客完成退款。