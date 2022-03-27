東航墜機／駕駛艙黑匣子受損 何時修復難以確定

3月26日，搜救人員在事故核心現場進行拉網式搜索工作。(新華社)

目前，東航 墜毀客機的一部黑匣子（飛行數據記錄器）找到了，另一部正在全力搜尋中。黑匣子譯碼是調查空難事故原因的重要環節。記錄器數據下載需要具備哪些條件？數據初步讀取分析需要多久？什麼時候能夠修復和得出相關分析數據？針對社會關注的黑匣子找到後的處理流程，民航事故調查中心主任毛延峰25日在新聞發布會上進行了解答。

新華社報導，記錄器數據下載需要具備哪些條件？毛延峰表示，記錄器主要由數據存儲單元、電路板、水下定位信標組成。數據記錄在數據存儲單元內的存儲芯片中，絕大多數記錄器的數據存儲單元里都是固態存儲芯片。記錄器需要具備供電條件和使用專用下載設備和軟件才能下載數據。不同的廠家生產的記錄器有不同的下載設備和數據纜線等配件。

而記錄器數據初步讀取分析要經歷哪些步驟？毛延峰說，記錄器數據下載通常會遇到三種情況：一是記錄器完全不受損；二是記錄器受損，但數據存儲單元狀態完好；三是記錄器存儲芯片受損。不同的情況，處理的方法也不同。

毛延峰表示，對於完全不受損的記錄器，需先將記錄器本體與專用下載設備及電源連接，再次確認連接無誤後給記錄器通電；通電後需使用專用下載設備進行數據下載，再用專用譯碼軟件對下載成功的數據進行分析。

他說，如果記錄器破損，無論是外觀還是記錄器電路板等部件受損，但是數據存儲單元狀態完好，那麼數據下載需要先將數據存儲單元從破損記錄器上拆下，進行清理和檢查後，取出存儲芯片，檢查存儲芯片。若存儲芯片外觀完好，再將存儲芯片安裝到另一部完好的同型號記錄器中，才能按照正常記錄器數據下載步驟執行。

他表示，若發現記錄器存儲芯片受損，通常按照記錄器生產廠家的建議，需將存儲芯片返回記錄器生產廠家進行芯片修復處理。

被問到什麼時候能夠修復和得出相關分析數據？毛延峰表示，之前在事故現場發現的駕駛艙話音記錄器已嚴重受損。記錄器數據下載所需的時間難以確定，要根據記錄器的狀態來決定。

民航局的專業實驗室自接到記錄器至今，一直都在緊張地開展修復和數據下載工作，何時能夠完成下載並開展對數據的分析工作，目前還不能給出確定時間。