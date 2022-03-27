我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

東航墜機／駕駛艙黑匣子受損 何時修復難以確定

中國新聞組／北京27日電
3月26日，搜救人員在事故核心現場進行拉網式搜索工作。(新華社)
3月26日，搜救人員在事故核心現場進行拉網式搜索工作。(新華社)

目前，東航墜毀客機的一部黑匣子（飛行數據記錄器）找到了，另一部正在全力搜尋中。黑匣子譯碼是調查空難事故原因的重要環節。記錄器數據下載需要具備哪些條件？數據初步讀取分析需要多久？什麼時候能夠修復和得出相關分析數據？針對社會關注的黑匣子找到後的處理流程，民航事故調查中心主任毛延峰25日在新聞發布會上進行了解答。

新華社報導，記錄器數據下載需要具備哪些條件？毛延峰表示，記錄器主要由數據存儲單元、電路板、水下定位信標組成。數據記錄在數據存儲單元內的存儲芯片中，絕大多數記錄器的數據存儲單元里都是固態存儲芯片。記錄器需要具備供電條件和使用專用下載設備和軟件才能下載數據。不同的廠家生產的記錄器有不同的下載設備和數據纜線等配件。

而記錄器數據初步讀取分析要經歷哪些步驟？毛延峰說，記錄器數據下載通常會遇到三種情況：一是記錄器完全不受損；二是記錄器受損，但數據存儲單元狀態完好；三是記錄器存儲芯片受損。不同的情況，處理的方法也不同。

毛延峰表示，對於完全不受損的記錄器，需先將記錄器本體與專用下載設備及電源連接，再次確認連接無誤後給記錄器通電；通電後需使用專用下載設備進行數據下載，再用專用譯碼軟件對下載成功的數據進行分析。

他說，如果記錄器破損，無論是外觀還是記錄器電路板等部件受損，但是數據存儲單元狀態完好，那麼數據下載需要先將數據存儲單元從破損記錄器上拆下，進行清理和檢查後，取出存儲芯片，檢查存儲芯片。若存儲芯片外觀完好，再將存儲芯片安裝到另一部完好的同型號記錄器中，才能按照正常記錄器數據下載步驟執行。

他表示，若發現記錄器存儲芯片受損，通常按照記錄器生產廠家的建議，需將存儲芯片返回記錄器生產廠家進行芯片修復處理。

被問到什麼時候能夠修復和得出相關分析數據？毛延峰表示，之前在事故現場發現的駕駛艙話音記錄器已嚴重受損。記錄器數據下載所需的時間難以確定，要根據記錄器的狀態來決定。

民航局的專業實驗室自接到記錄器至今，一直都在緊張地開展修復和數據下載工作，何時能夠完成下載並開展對數據的分析工作，目前還不能給出確定時間。

東航

上一則

上海護士求醫遭拒枉死 官下令「急診不能停」

下一則

東航墜機／當局指派3人1單位編組 防鬧事、控輿論？

延伸閱讀

廣西空難132人全罹難 波音微博發文：致最深切哀悼

廣西空難132人全罹難 波音微博發文：致最深切哀悼
東航客機失事 當局嚴控失聯者家屬動向及媒體採訪

東航客機失事 當局嚴控失聯者家屬動向及媒體採訪
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難
東航失事已確認120人身分 官方：未檢出炸藥成分

東航失事已確認120人身分 官方：未檢出炸藥成分

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難