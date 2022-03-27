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東航墜機／6村民親見：MU5735飛機非垂直墜地

中國新聞組／北京27日電
周村所在地是一片丘陵中的平地，視野相對很開闊。(取材自經濟觀察者網)
周村所在地是一片丘陵中的平地，視野相對很開闊。(取材自經濟觀察者網)

東航MU5735客機墜毀後，網絡上流傳一段飛機急速近乎垂直墜地的視頻，引發客機可能在空中失去動力或解體的猜測。不過據報導，至少3位目擊者看到失事飛機在低空冒煙飛行，且兩個機翼均在；六村民自述親見失事客機在天上飛，與網上垂直墜地視頻不同。而核心區10公里外發現的疑似飛機殘骸沒有燒灼痕跡，疑是失事前就已飛落。 

「聽到天上『轟隆隆』特別大的聲音，抬頭看到一架飛機飛得很低，從我們頭頂搖搖晃晃，向前向下斜著飛過去，頂多也就5秒鐘，就聽到山那邊『砰』的一聲巨響」。經濟觀察網引述廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮雙底村周村村民陳麗（化名）說，這是她在客機失事當天，3月21日下午2時許在自家門前目睹的場景。

陳麗所說的山的那邊是埌南鎮莫埌村的神塘表，就是失事客機墜落的核心地點。當時在室外帶孩子的周村村民黃曉芳（化名）也看到了：「飛機的聲音很大，也飛得很低。飛機還冒了一些白煙，一下子就到了山那邊（指莫埌村神塘表方向）。它飛的時候是左右搖擺側著、斜著下去的，也就幾秒鐘的時間。然後聽到『砰』的大響，聲音特別大。」

「我看到飛機的時候，從我眼前是橫著飛過來，快到莫埌村的山頭，然後掉下去。飛機左右搖擺，但不是在打轉轉，也冒了一些白煙。我總共聽到三次響聲，在天上響了兩聲，然後落下去又響了一聲。」周村村民黃光明（化名）稱。

雙底小學周村分校11歲學生黃英（化名）自述看到失事飛機「後面還冒著煙，不是翅膀那裡冒煙。」

東航MU5735飛機墜毀後，有一段當日北辰礦業公司室外監控拍到的視頻在網絡傳播。視頻裡，疑似一架飛機急速近乎垂直地往下墜落。

當天目睹東航飛機在低空斜斜飛過並發出巨響的還有另外兩位周村村民。「我們親眼看到東航那飛機在天上飛的樣子，與網上那視頻完全不一樣。飛機最後經過的上空就是在周村，到莫埌村時，飛機已經掉下去了，所以莫埌村那邊的人看不到」。六人並稱，客機在空中時，兩個機翼均在，但是否完整無法判斷。

報導並指出，24日，搜救人員在距事故核心現場10多公里外一處農田裡發現一個疑似飛機殘骸碎片。據發現人陳長富說，該疑似飛機殘骸上，沒有任何燒灼的痕跡。 

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