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東航墜機／當局指派3人1單位編組 防鬧事、控輿論？

中國新聞組／北京27日電
搜救人員腰間係著安全繩進行搜索。(新華社)
搜救人員腰間係著安全繩進行搜索。(新華社)

中國東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，救援工作展開已六天，中國搜救當局26日宣布，機上123名乘客和9名機組人員已全部罹難。而空難發生後，當局嚴控失聯者家屬動向及媒體採訪。

據央視新聞報導，東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部26日晚間舉行新聞發布會，現場副總指揮、民航局副局長胡振江表示，透過DNA鑒定已確定120名遇難者身分，「機上123名乘客和9名機組人員已全部遇難」。

中央社報導，當局向每個失聯乘員的家庭指派三人為一單位的特殊任務編組，提供協助也嚴防他們鬧事，甚至嚴控媒體的採訪與發稿尺度。

因應媒體需求，25日當局安排並監視家屬們受訪，還提醒採訪單位，報導不應「過度強調傷心欲絕」，同時三人為一個單位的特殊任務編組密切監視他們，也亦步亦趨跟著失聯乘員親屬們，而且也無法與他們取得電話聯繫。

有失聯乘員的父親告訴鳳凰衛視，23日原本是女兒生日，好想帶她回家，這則影音隨即從中國社群媒體下架，而且只有少數媒體才能到失事現場一探究竟。

東航客機失事墜毀後，若干非官媒記者曾試圖走山路跋涉數公里前進墜機現場，但是官方很快就封鎖事故的區域。警方也不准媒體使用無人機拍攝畫面。

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