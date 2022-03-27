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東航墜機／「無法親吻你的骨灰」 罹難家屬哀痛

中國新聞組／北京27日電
廣西梧州藤縣律村村口空地上擺放著幾束祭奠的鮮花。(取材自九派新聞)
廣西梧州藤縣律村村口空地上擺放著幾束祭奠的鮮花。(取材自九派新聞)

據央視新聞報導稱， 東航飛行事故心理救援專家組組長尹平介紹，他們為想帶泥土回去的乘客家屬準備了小陶罐。「我們尊重每一個人，看到有不少家庭在墜機現場裝泥土，用這種方式與親人情感連接，沒有忘記就是永遠在一起。」

搜狐新聞報導，在廣西梧州市藤縣瑯南鎮莫埌村一片山坳中，東航MU5735航班墜毀，機上132名乘客和機組人員沒有如期抵達終點，他們的魂在這裡留了下來。

24日，哀傷的乘客家屬在相關部門的組織下，冒著大雨分批前往藤縣埌南鎮莫埌村，進入客機墜毀的現場，親眼看看自己親人安息的地方，以及相關救援工作的進展情況。

在救援現場，有乘客家屬使用小鏟子，將現場被墜毀飛機砸出的大坑邊的泥土，一鏟一鏟地將泥土鏟進陶罐，有的家屬邊哭邊鏟，有的家屬堅強的不掉一滴淚，將這可能凝聚了其親人氣味的泥土，帶回家做永久的紀念。

報導指出，在客機墜毀救援現場，看到許多神色悲戚的乘客家屬，忍不住失聲痛哭，一位從事多年救援工作的人員，都表示自己感覺「心在抖」，實在受不了現場的悲傷氣氛。

距離東航墜機核心現場四、五公里，廣西梧州藤縣律村村口空地上，擺放著幾束祭奠的鮮花，卡片上寫著令人心碎的悼詞，「我甚至無法親吻你的骨灰，只能在廢墟中悲鳴」。讓不少網友看了鼻酸。

觀財經報導，不少網友經過新聞報導看到這一段文字，紛紛表示太難受了，看到心都碎了，願逝者安息。

有網友感慨稱，都說時間可以治癒一切，其實你真的錯了，時間治癒不了一切，相反傷痛會反覆出現，刺痛你的心。時間並不會真的幫我們解決什麼問題，它只是把原來怎麼也想不通的問題，延續很多年，但是這份痛苦成了整個人的一部分，看似已經痊癒了。「沒有人能從失去親人的痛苦中恢復，直到死亡來臨那一天。」

東航 墜機

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