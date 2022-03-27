東航墜機／拉網搜尋 戴3層口罩 仍聞到人體器官味道

連日來，在東航墜毀事故核心現場，搜救人員默默承受著高溼高溫環境帶來的影響，用雙手努力開展搜尋工作。(新華社)

東航 墜毀客機的第二個黑盒子仍未尋回，救援人員仍在全力搜尋，大型機械對核心區進行挖掘作業。由於撞擊點附近淤積較深，作業困難，搜救人員原本以拉網式搜尋、用手一寸一寸地刨…在當局宣布132人全數罹難後，撞擊點附近區域改採人機協同方式進行搜尋，大型機械將土挖出來，搜救人員再從中仔細翻找，尋找每一件證物。

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北京 青年報報導，東航飛行事故搜尋現場挖出大量飛機殘骸。截至25日17時，應急處置指揮部總計出動7000餘人次、200餘台車輛、5架直升機及一批搜尋救援設備。25日的現場，搜尋救助組工作人員還在逐一摸排事發區域附近攝像頭和目擊者，全力搜尋第二個黑匣子，並且從未放棄找尋倖存者的努力。

根據第一批抵達東航事故現場救援隊員表示，他們是跑步10公里到達現場的。

33歲的藤縣人民武裝部民兵訓練員隊隊員潘啟雷，是第一批到達東航墜機 事故現場的救援隊員。自21日下午抵達事故現場，潘啟雷和其他隊員一直在事故核心區域參與搜尋工作。潘啟雷記得很清楚，那日空氣裡瀰漫著濃重的煤油味，飛機殘骸散落一地，一路小跑10公里來到現場的隊員們顧不上休息，立即開始滅火、尋找倖存者，直到22日凌晨3點，才被替換下休整。當日休息兩個多小時後，潘啟雷又出現在事故救援現場。

另綜合央視新聞、工人日報、中新網報導，廣西壯族自治區消防救援總隊總隊長鄭西表示，全體消防救援人員搜尋範圍截至26日累計超過24萬平方米，搜尋到部分遺體殘骸和機體殘骸。

在事故現場，只見救援人員一寸寸搜尋，用手一點點挖出遺物，表示對生命的尊重。此外，連日來，武警廣西總隊官兵持續在事故現場展開搜救搜索，每天開始搜尋前，官兵們都會列隊肅立向墜機地點默哀；每日的搜救工作結束後，消防救援人員也會列隊肅立向著墜機地點深深鞠躬。

據現場拉網式救援人員透露，他們戴三層口罩仍聞到煤油及人體器官的味道。

在莫烺村前往東航客機失事救援核心區途中，一路上可看到多個防疫卡點，工作人員用喇叭提示進場人員出示健康碼、行程卡和核酸檢測陰性證明，當地消防部門用橘黃色的帳篷搭建臨時救援消殺區，對過往人員、物品進行全面消毒殺菌。