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官方確認東航132人全罹難 未檢出炸藥 第2個黑盒找到

中國新聞組／北京27日電
在東航客機墜毀事故核心現場，搜救人員展開拉網式搜索。(新華社)
在東航客機墜毀事故核心現場，搜救人員展開拉網式搜索。(新華社)

21日發生的東航MU5735航班墜毀事件，證實無倖存者。國家應急處置指揮部26日晚上，機上132名所有人員已全部罹難。此外，民航局26日在記者會上表示，目前理化實驗室累計受理66份檢材，完成檢驗41份，均沒有檢出炸藥成分。據央視報導，事故客機的第二個黑盒子已於27日尋獲。

來源：YouTube

新華社報導，東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部26日晚舉行新聞發布會，中國民航局副局長胡振江發布最新情況，他說：「我們懷著無比沉痛的心情在這裡宣布，『3·21』東航MU5735航班上123名乘客和9名機組人員已全部遇難。」

他說，我們堅持尊重生命，對每一名遇難者親屬負責，後續還將進一步加大事故現場搜尋力度，繼續尋找遇難人員遺骸、遺物以及飛機殘骸，為事故調查取證提供有力支撐，同時認真妥善做好遇難者的善後工作。我們對於這次事故深感痛心，對132名遇難人員表示沉痛哀悼，對遇難者家屬表示深切慰問。

發布會現場，全體起立為機上遇難人員默哀。

中國民航局官員26日在新聞發布會上為罹難人員默哀。(取材自央視新聞）
中國民航局官員26日在新聞發布會上為罹難人員默哀。(取材自央視新聞）

經連日來搜救，救難人員目前尚未發現倖存者，但已確認120人身分。中國民航局航空安全辦公室主任朱濤介紹，已搜尋到與第二個黑匣子安裝位置較近的一部緊急定位發射儀（ELT）。而受矚的事故客機第二個黑盒子在何方?據央視報導，從前方指揮部了解到，事故客機第二個黑盒子已找到。

連日來公安機關刑事技術部門出動220人組成29個勘查組，開展現場勘查、搜救和檢驗工作，共確認120人身分，其中乘客114名、機組人員6人，相關工作還在繼續進行。 　　

廣西壯族自治區消防救援總隊總隊長鄭西表示，首批消防救援力量已連續開展了六天搜救工作，全體消防救援人員搜尋範圍累計超過24萬平方米，搜尋到部分遺體殘骸和機體殘骸。廣西壯族自治區民政廳殯葬服務人員已到場協助開展工作，對接收的遇難者遺骸、物品均已妥善保管。 　　

鄭西表示，理化實驗室累計受理66份檢材，完成檢驗41份，均沒有檢出常見無機炸藥的主要離子成分，也沒有檢出常見有機炸藥成分。

中國東方航空集團有限公司宣傳部部長劉曉東表示，事件發生後，東航雲南有限公司第一時間成立專班，對9名失聯機組人員的家屬開展安撫工作，派員進行陪護和心理疏導。

3月26日，搜救人員在事故核心現場進行拉網式搜索工作。(新華社)
3月26日，搜救人員在事故核心現場進行拉網式搜索工作。(新華社)

東航 公安 東方航空

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