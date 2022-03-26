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邪惡視角像偷拍? 安心褲廣告遭轟侮辱女性 衛生巾品牌致歉

中國新聞組／北京26日電
中國衛生巾品牌潔婷安心褲廣告「視角像偷拍」，遭批評侮辱女性。（取材自微博）
中國衛生巾品牌潔婷安心褲廣告「視角像偷拍」，遭批評侮辱女性。（取材自微博）

寶潔（P&G）日前在微信公眾號發布文章「女人腳臭是男人的5倍，不信聞一下」，遭批侮辱女性還登上熱搜，後來寶潔致歉。無獨有偶，中國衛生巾品牌潔婷的安心褲廣告也遭批評侮辱女性，網民大罵「邪惡視角」，更有網民爆料其衛生巾有蟲卵，同樣登上微博熱搜。

潔婷日前在微博發布一則關於潔婷安心褲的消息，搭配一張模特躺在床上下半身僅著安心褲的照片，遭網民批評該廣告「不尊重女性」「視角奇怪，很像偷拍」「感覺模特完全不知道自己被拍」。

香港01報導，潔婷是1997年創立，隸屬於絲寶集團的女性衛生護理品牌。絲寶集團發布道歉信稱，「潔婷微博發布的廣告模特使用安心褲的照片給大家帶來不適，我們在此真誠地表示抱歉。此次事件反映出我們的內容及審核流程存在漏洞，我們已啟動內部程序，優化管理。」

道歉信中強調，絲寶集團深刻認識到對於傳播內容，要堅守潔婷品牌價值觀，擔負社會責任，管理好第三方運營機構，不能有絲毫疏忽。

報導指出，針對網友爆料，2019年購買的尚未過期的潔婷衛生巾，近期發現上面有疑似蟲卵樣的顆粒物的投訴，絲寶集團則稱目前已排除是蟲卵，顆粒物是高分子，將在幾天後提供完整的檢測結果。

寶潔「女人腳臭是男人的5倍，不信聞一下」文章稱，男人足部細菌繁殖速率是400%，女人是2300%；再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒。寶潔公關相關負責人已就事件鄭重道歉。「寶潔會員中心」、「寶潔中國」公眾號目前均下線該文章。

衛生巾品牌潔婷為廣告引發消費者不適道歉。（取材自微博）
衛生巾品牌潔婷為廣告引發消費者不適道歉。（取材自微博）

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