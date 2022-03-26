澳洲華裔女記成蕾被拘年餘 下周將在北京受審

澳洲華裔記者成蕾將被以涉嫌洩漏國家機密罪名，於31日在北京出庭受審。（路透資料照片）

有媒體昨天報導，近兩年前在中國被捕並遭到拘押的澳洲 華裔記者成蕾 ，因涉嫌洩漏國家機密罪名被捕，將於31日在北京 出庭受審。澳洲當局曾對成蕾的「福祉與拘押環境」表達「嚴正關切」。如果成蕾被判違反中國國家安全法，涉及最嚴重案件可能面臨最高終身監禁的嚴重刑罰。

成蕾2020年8月失蹤，並於去年2月被中國當局以涉嫌「非法向海外提供國家機密」正式逮捕。

成蕾曾是中國環球電視網（CGTN）英語頻道的商情主播，訪問過多名世界著名企業執行長，她育有兩名子女。

兩名對案情知情人士向澳洲廣播公司（ABC）證實，成蕾將於31日在北京出庭受審。

報導指出，澳洲外交官不太可能獲准出席旁聽。至於成蕾遭指控的內容則沒有進一步細節。

中國湖南省出生的成蕾，在孩童時期與雙親搬到澳洲，爾後成為澳洲公民，並在2012年任職於中國環球電視網，但中國並不允許公民擁有雙重國籍。

澳洲當局曾對成蕾的「福祉與拘押環境」表達「嚴正關切」。如果成蕾被判違反中國國家安全法，涉及最嚴重案件可能面臨最高終身監禁的嚴重刑罰。

另據美國之音報導，成蕾自2020年8月起突然從熒幕上消失。她的家人在開始七個月裡完全不知道她的下落，直到中國當局透露，成蕾已因涉嫌「向海外提供國家機密」而被捕。

路透引述知情人士的話報導說，審理成蕾「洩露國家機密」案的法庭是北京市第二中級人民法院，開庭時間是下週四上午9點。

澳洲外交部沒有就此事回應。此前澳洲政府一再表示，成蕾的案子「缺乏透明度」令人關切。而成蕾的家人則始終認為她是無辜的。

中國外交部此前稱，成蕾的權利得到完全的保障。

由於成蕾被捕的時機蹊蹺，外界懷疑成蕾一案是出於政治動機，是為對澳洲報復而採取的行動。