中紀委5天打3虎 73歲前鐵道部長盛光祖 退休6年被查

在任職鐵道部期間，每年兩會，盛光祖都是媒體記者採訪的重點對象。（新華社資料照片）

據中共中央紀委國家監委網站消息，原中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖涉嫌嚴重違紀違法，目前正配合調查。盛光祖是五天內中央紀委打落的第三虎。也是今年落馬者中，年齡最大的「老虎」。

今年73歲的盛光祖是中國最後一任鐵道部長，在鐵道部分拆改組後，改任中國鐵路總公司總經理，並於2016年退休 ，退居二線的他還當了中國人大財政經濟委員會副主任委員。不料從鐵路單位退休近六年的盛光祖昨天被中紀委宣布涉嫌嚴重違紀違法，正在接受紀律審查和監察調查。

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盛光祖還曾任中國海關總署署長，2011年2月，鐵道部原部長劉志軍因貪腐問題下台，盛光祖接任鐵道部黨組書記、部長。但上任數月後，發生2011年杭深線動車組列車追尾事故。盛光祖被認為對事故處置不力，2011年12月28日，向國務院 作出深刻檢查。

在任職鐵道部期間，每年兩會，盛光祖都是媒體記者採訪的重點對象。當時列席12屆人大一次會議的盛光祖會後被媒體包圍採訪時表示，完全贊同國務院機構改革方案，「沒有遺憾。我當不當鐵道部部長沒有關係，關鍵是中國鐵路要更好發展。我服從於國家需要，服從組織安排。」

2013年3月14日，盛光祖被任命為中國鐵路總公司總經理和公司法定代表人。

2013年7月，北京 市第二中級人民法院對原鐵道部部長劉志軍受賄、濫用職權案作出一審判決。法院判決，劉志軍犯受賄罪、濫用職權罪，被判處死緩。

在重回鐵道系統時，盛光祖表態說：「我代表部黨組表態，我個人及黨組成員絕不插手干預鐵路工程項目，請全路幹部職工監督。」