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東航墜機第二個黑盒子還未找到 核心區發現橙色碎片

記者林宸誼／即時報導
搜救現場氣溫溫差大，有雨水同時又有高溫，搜救人員換上防護服，繼續在東航墜落核心區挖掘飛機殘骸。（截圖自央視網影片）
搜救現場氣溫溫差大，有雨水同時又有高溫，搜救人員換上防護服，繼續在東航墜落核心區挖掘飛機殘骸。（截圖自央視網影片）

據新華社報導，東方航空失事客機的第二個黑盒子還未找到，救援現場正在抓緊搜尋。央視新聞指出，搜索的最核心區域內，曾發現橙色碎片，專家認為第二個黑盒子有可能出現在這附近。

路透表示，25日稍早，中國民航局直屬的中國民航報曾宣布第二個「黑盒子」已找到，但隨後又刪除這則訊息，中國民航報並發出致歉聲明，表示「由於工作失誤，核實相關事實不嚴謹」，因而錯誤地發出了關於找到第二個黑盒子的失實消息。

央視直播畫面顯示，目前搜救人員繼續在飛機墜落核心區挖掘飛機殘骸，而且挖掘機已經進入搜救現場，大型機械的入場為搜救挖掘帶來較大進展。

不過因搜救現場氣溫溫差大，有雨水同時又有高溫，核心區搜救人員已換上防護服，保證防疫工作。

23日找到的第一個黑盒子經判定為座艙語音記錄器（CVR），現在尋找的第二個黑盒子是飛行資料記錄器（FDR）。

大陸國家應急處置指揮部24日表示，第一個黑盒子已經送往北京的解碼實驗室，資料下載和分析工作正在進行中，目前不能排除存儲單元損壞的可能性。

央視新聞援引專家的話表示，黑盒子必須經資料提取、解碼、分析，再形成情況彙報，約需10到15天時間才能獲得初步分析結果。但若要形成可呈現在事故調查報告中的最終結論，所需時間可能更久。

東航這架載132人的波音737客機，3月21日由昆明飛往廣州。飛機在巡航高度8,900公尺進入廣州管制區，之後飛機「高度急劇下降」，管制員多次呼叫機組但未收到任何回覆，當天下午2時23分飛機雷達信號消失。

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