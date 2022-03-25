東航空難／她遺蝴蝶結髮圈 男友心碎PO照：讓我來替妳

片中有一張戴上蝴蝶結髮圈的女孩照片，蝴蝶結與現場找到的高度相似。（影片截圖）

東航 墜機事故發生多日，搜救工作仍在進行中。日前，央視的搜救直播畫面中，有一個黑色蝴蝶結髮圈引起網友關注，認為「它的主人一定是一個愛美的女孩子」。據報導，蝴蝶結的主人找到了，是一位20出頭的女孩小琴，當時她與閨蜜一同搭機欲前往江蘇與男友相聚，同行的閨蜜目前也失蹤。

來源：YouTube

香港 01報導，事故發生後，一名網友上傳了一段拍攝於梧州市的影片，並寫到「媳婦你膽子那麼小，還有下次的話讓我來替你好嗎？」片中有一張戴著蝴蝶結髮圈的女孩照片，蝴蝶結與現場找到的高度相似。同時，片中有一張購票訂單截圖，為周一昆明飛無錫（中途廣州中轉）的訂單，其中昆明飛廣州段航班正是東航MU5735。

經調查，在蘇州工作的楊姓男子，正是疑似戴蝴蝶結髮圈失聯的小琴的男友，事發後即連夜駕車前往事發地。親屬透露，二人相戀已久，都已見過對方家長，大家都認為兩人婚期已近，只是由於工作原因，二人持續異地戀，出事當日小琴正是打算飛往無錫與男友相聚。出事後，楊母還哭著致電親友，在親友們看來，她早將小琴當做女兒一樣看待。

據小琴的前同事介紹，22歲的小琴平時很愛美，前不久剛從美容機構離職。小琴友人李先生則表示，男友為了前往機場 接她，還提前做好核酸等工作，沒想到卻發生這種事，而是次事故中除了小琴，其閨蜜小涵亦同告失聯，事前她們正準備到江蘇繼續從事美容行業，「她們的性格都很好，很溫柔」。至於黑色蝴蝶結髮圈，他表示自己曾經看到過，只是以往沒有特別在意。

根據小琴在網上的動態顯示，她曾在一條片中配文寫到，「這輩子什麼最好，健康的身體最好，親人的平安最好，朋友的真誠最好，真心的感情最好，每天有人惦記最好」。另外，對於有網友認為楊先生發片是「消費」女友，親屬不以為然，認為他只是因為很難過才會發。