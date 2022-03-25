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東航空難 心碎家屬遭霸凌「不夠悲傷」、「抖音守孝」

中央社／台北25日電
搜救人員24日在事故核心現場繼續進行搜索工作。（新華社）
搜救人員24日在事故核心現場繼續進行搜索工作。（新華社）

中國東方航空MU5735航班21日墜毀後，已有許多乘客家屬抵達失事地點，有救援人員說看到家屬在哭，感覺「心在抖」，但據報導，有家屬連日來除了要面對失去親人的事實，還面臨了網路霸凌

東航波音737-800NG型MU5735客機21日下午從昆明飛往廣州時，在廣西梧州墜毀。機上共132人，其中旅客123人、機組人員9人。

綜合澎湃新聞等報導，墜機地點廣西梧州市藤縣埌南鎮莫埌村的搜救工作正在進行中，並擴大了搜索區域。23日起，陸續有乘客家屬前往莫埌村，想親眼看看客機墜毀現場及相關救援工作。

報導引述多名前往莫埌村的乘客家屬表示，很多家屬在現場都哭出了聲音。一名從事多年救援工作的人員說，看到家屬都在哭的場景，感覺「心在抖」。

據表示，目前有300多名乘客家屬入住梧州市、藤縣的酒店。這些接待酒店內，時常可見神情哀傷的乘客家屬，酒店房間則時而傳出哭泣聲。

這場空難悲劇讓引起中國社會同感之際，部分乘客的故事經披露後，家屬卻傳遭到網路霸凌。

一名乘客家屬透露，他接受了媒體採訪，講述了家人的故事，報導刊發後，卻遭到一些網友的「攻擊」，例如有人質疑稱他「不夠悲傷」。

這名家屬表示，這些攻擊性留言讓他的心情大受影響，不僅對他的心理造成巨大傷害，也可能影響他的家庭關係。

另一名乘客家屬說，得知航班出事後，家人在抖音發了一個懷念親人的影片，並未暴露任何隱私，但隨即遭到個別網友的「猛烈攻擊」。

報導說，相關截圖顯示，多個抖音帳號的評論留言不堪入目，質疑「家裡人去世你發在抖音上面這不叫蹭熱度叫什麼？你在抖音守孝嗎？」

這名家屬說，有些網友說話特別難聽，並從23日晚開始持續「攻擊」，他們一家人都因此睡不好，無奈之下於24日凌晨發布「致歉信」說，「我們家屬實在不願意蹭『熱度』及占用公共資源…非常抱歉，再次深深道歉讓您不舒服了」。

抖音 霸凌 東航

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