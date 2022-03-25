「我有100種方法刑事他兒子」 山東書記言語失當遭免職

山東省平度市雲山鎮黨委書記王麗因對民眾稱「我有一百種方法去刑事他兒子，」等語被免職。（視頻截圖）

在一份網傳錄音中， 山東省平度市雲山鎮黨委書記王麗稱，「我豁上了，我有一百種方法去刑事他兒子，不過是現在還不願去用那些方法」，視頻內容引來輿論撻伐後，山東省組成省市聯合調查組，經調查屬實，監察機關近日將涉及粗暴對待群眾的王麗近免去其鎮黨委書記職務，並給予黨內嚴重警告、政務降級處分。

據界面新聞報導，這段網傳錄音是涉事書記王麗和上訪戶一個親戚的對話，在言談中，王麗涉嫌拿刑拘以及小孫子進行威脅，讓這個親戚勸他姨父一家不要繼續上訪。王麗還提到，「舉全平度市之力，我們無論是從武力物力人力財力精力都耗得起他」。

這段錄音曝光後，去（2021）年12月26日，平度發布通報稱，王麗在做群眾工作時，方法簡單、言語失當、作風粗暴，造成不良影響。對王麗作出停職調查處理，責令其向當事人賠禮道歉。

此事不僅反映出涉事人員在化解矛盾能力、解決民眾複雜問題和訴求方面存在短板，也折射出其欠缺良好的治理智慧與法治思維。面對信訪這個「老大難」問題，基層政府的壓力不言而喻，但只要相關部門做到了依法行政、依法辦事，自然無需拿「刑事」壓人，無論是採取哪種法律措施，都該由司法機關按法定程序作出，不能成為某個人的工具手段。

據報導，此事經過山東省省市聯合調查組深入調查後，紀檢監察機關按程序作出處理：免去王麗平度市雲山鎮黨委書記職務，給予黨內嚴重警告、政務降級處分。

此外，平度市市場監管局調查核實工作不徹底，回應當事人訴求不細致，存在推諉應付等問題，責令其向平度市委、市政府作出深刻檢查。

並給予時任平度市市場監管局局長劉曉東黨內警告處分，給予平度市市場監管局雲山市場監管所所長王丕虎黨內嚴重警告處分，給予平度市市場監管局雲山市場監管所一級科員周鴻政務記過處分，給予平度市市場監管局信訪科負責人蔣燕妮政務警告處分。