我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約警局被控非法蒐集DNA 儲存於「流氓數據庫」

東航墜機發現部分遺體殘骸 黑盒子記憶體恐損壞

東航墜機發現部分遺體殘骸 黑盒子記憶體恐損壞

記者林汪靜／台北即時報導
中國官方24日通報，已確定東航事故的主要撞擊點，而黑盒子已送達北京譯碼實驗室，不排除記憶體損壞的可能性。（圖／取自新華社）
中國官方24日通報，已確定東航事故的主要撞擊點，而黑盒子已送達北京譯碼實驗室，不排除記憶體損壞的可能性。（圖／取自新華社）

中國東方航空MU5735班機21日墜毀，中國官方24日召開第四場記者會，會上指出，截至15時30分，共搜尋到遇難者遺物21件、飛機殘骸183份和部分遇難者遺體殘骸。會上並通報，已確定事故的主要撞擊點，而黑盒子已送達北京譯碼實驗室，不排除記憶體損壞的可能性。

中國國家應急處置指揮部24日下午在廣西梧州舉行第四場新聞發布會，廣西自治區消防救援總隊總隊長鄭西在會上指出，搜救人員在梧州市藤縣藤州鎮四旺村鴉塘組一農田發現一個疑似飛機殘骸碎片，長度約1.3公尺，最寬約10公分，離事故核心現場約有十幾公里。截至24日15時30分，共搜尋到遇難者遺物21件、飛機殘骸183份和部分遇難者遺體殘骸，已移交調查工作組。

會上並通報，已經確定了事故的主要撞擊點，飛機大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍半徑30公尺左右的核心區域內，深度從地表向下延伸大約至20公尺左右，已經找到的主要殘骸包括：發動機部葉片及渦輪殘件、發動機吊架殘件、左右側水平尾翼殘件、副翼自動駕駛作動器及帶有部分翼梢小翼的機翼殘件，還發現駕駛艙內的機組逃生繩和機組手冊殘片，以及部分機組證件。

目前，調查人員仍在現場繼續開展現場勘查和重要殘骸的取證工作，為下一步查明事故原因做好基礎性工作。

同時，會上披露，事故班機的第一具黑盒子已送到北京的譯碼實驗室，數據下載正在進行中，目前不能排除記憶體損壞的可能性。

相關人士指出，23日下午，有搜救人員先發現了疑似飛行物件，經辨認屬於飛行記錄器的一部分，並經譯碼工程師共同判定為兩部飛行記錄器中的駕駛艙語音記錄器。兩部飛行記錄器都安裝在飛機尾部，發現駕駛艙語音記錄器，增加了另一部飛行數據記錄器被找到的可能，將繼續加大搜尋力度，全力尋找第二部飛行記錄器。

會上還提到，已有遇難者的200多名家屬前往事故現場。東航和中國官員將對所有旅客家屬進行一對一慰問，也成立了資訊統計專項小組，收集和更新旅客家屬的訴求。

▼東航空難的黑盒子找到了 下一步？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

北京 東航 東方航空

上一則

東航空難／4個月沒見了…太想念男友 她改搭「死亡班機」

延伸閱讀

東航黑盒子尋獲 連夜送京譯碼 初判是駕駛艙語音紀錄器

東航黑盒子尋獲 連夜送京譯碼 初判是駕駛艙語音紀錄器
墜機事故 東航撇人為：飛行員健康良好、家庭和睦

墜機事故 東航撇人為：飛行員健康良好、家庭和睦
外國機師評東航墜機「航安偏執」 周星馳斥：冷血鄙視

外國機師評東航墜機「航安偏執」 周星馳斥：冷血鄙視
中國全力搜尋東航第2具黑盒子 空難事故調查恐須數月

中國全力搜尋東航第2具黑盒子 空難事故調查恐須數月

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25

超人氣

更多 >
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高
低胸蓬裙搭長靴 57歲珊卓布拉克依舊又美又性感

低胸蓬裙搭長靴 57歲珊卓布拉克依舊又美又性感
豪捐4.36億元 貝佐斯前妻離婚後已捐款逾80億元

豪捐4.36億元 貝佐斯前妻離婚後已捐款逾80億元
蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢