東航墜機發現部分遺體殘骸 黑盒子記憶體恐損壞

中國官方24日通報，已確定東航事故的主要撞擊點，而黑盒子已送達北京譯碼實驗室，不排除記憶體損壞的可能性。（圖／取自新華社）

中國東方航空 MU5735班機21日墜毀，中國官方24日召開第四場記者會，會上指出，截至15時30分，共搜尋到遇難者遺物21件、飛機殘骸183份和部分遇難者遺體殘骸。會上並通報，已確定事故的主要撞擊點，而黑盒子已送達北京 譯碼實驗室，不排除記憶體損壞的可能性。

中國國家應急處置指揮部24日下午在廣西梧州舉行第四場新聞發布會，廣西自治區消防救援總隊總隊長鄭西在會上指出，搜救人員在梧州市藤縣藤州鎮四旺村鴉塘組一農田發現一個疑似飛機殘骸碎片，長度約1.3公尺，最寬約10公分，離事故核心現場約有十幾公里。截至24日15時30分，共搜尋到遇難者遺物21件、飛機殘骸183份和部分遇難者遺體殘骸，已移交調查工作組。

會上並通報，已經確定了事故的主要撞擊點，飛機大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍半徑30公尺左右的核心區域內，深度從地表向下延伸大約至20公尺左右，已經找到的主要殘骸包括：發動機部葉片及渦輪殘件、發動機吊架殘件、左右側水平尾翼殘件、副翼自動駕駛作動器及帶有部分翼梢小翼的機翼殘件，還發現駕駛艙內的機組逃生繩和機組手冊殘片，以及部分機組證件。

目前，調查人員仍在現場繼續開展現場勘查和重要殘骸的取證工作，為下一步查明事故原因做好基礎性工作。

同時，會上披露，事故班機的第一具黑盒子已送到北京的譯碼實驗室，數據下載正在進行中，目前不能排除記憶體損壞的可能性。

相關人士指出，23日下午，有搜救人員先發現了疑似飛行物件，經辨認屬於飛行記錄器的一部分，並經譯碼工程師共同判定為兩部飛行記錄器中的駕駛艙語音記錄器。兩部飛行記錄器都安裝在飛機尾部，發現駕駛艙語音記錄器，增加了另一部飛行數據記錄器被找到的可能，將繼續加大搜尋力度，全力尋找第二部飛行記錄器。

會上還提到，已有遇難者的200多名家屬前往事故現場。東航 和中國官員將對所有旅客家屬進行一對一慰問，也成立了資訊統計專項小組，收集和更新旅客家屬的訴求。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點