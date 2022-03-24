東航空難／「空姐可惜了」…網上亂發言 多帳號被封禁

抖音安全中心表示，已對22個違規帳號處以封禁處罰。（取材自光明網）

MU5735客機墜機 ，全中國一片哀淒，但在網上仍有個別用戶發表調侃言論，如「一筆賠償金賺了」「空姐可惜了」「希望我前男友在上面」等。平台表示，這類行為不僅傳遞不當價值觀，對用戶產生誤導，同時也破壞了社區氛圍，已對多個違規帳號處以封禁處罰。

綜合媒體報導，東航 事故震驚全國，廣大網友密切關注事態發展。但也有個別網友發布、傳播不實信息，造成不良影響。多家商業網站平台迅速行動，發布公告，對相關違法違規信息及帳號進行嚴肅處置，並呼籲廣大網友客觀理性發言，共同營造清朗網路空間。

微博 管理員發布通告，已關停處置876個嚴重違規帳號；清理1482條違規內容；對部分涉及東航事件的微博內容，開啟了展示發博IP歸屬地的相關功能。

律師表示，從法律層面來看，如果涉及在網路上散布謠言，需要承擔民事、行政、刑事三種責任。

中國青年報也評論，東航墜機事故不是消費悲情的「創作空間。融媒時代，民眾應審慎利用手中的表達權，不亂發言，不傳謠言，不給專業工作添亂，不向家屬施加「二次傷害」，是最基本的尊重和支持。事故應當被關心，悲情卻絕不該被消費。那些動不動就不負責任地惡意揣測，把他人苦難視為營銷素材的做法，該消停了。