東航空難／4個月沒見了…太想念男友 她改搭「死亡班機」

工作人員在東航MU5735客機墜毀事故現場搜索。（新華社）

東航 墜機機上132人，有迫不及待見未婚夫而改簽的女孩、有幾年沒見孩子的母親，驚悉噩耗，家屬心急如焚，退票未登機的人心情也沉重複雜；這趟航班曾帶著不少旅客從雲嶺之南到城廣州，只是這一場飛行沒能抵達終點。

綜合媒體報導，一名鍾先生說，自己的未婚妻就在MU5735航班上，「我和她是異地戀，我們相戀5年了，感情很好。這次我們已經有4個月沒有見面了，非常想念對方」。

鍾先生表示，未婚妻原訂搭22日的航班來廣州見他，但由於未婚妻太想念自己，為了能早些見面，沒和他商量便改買了21日的機票，最終登上了「死亡班機」。

事發當晚，廣西梧州藤縣律村村口。（取材自南方都市報）

另一位長年旅居國外的女子，母女已經很久沒有見面，母親因此決定去國外看望女兒。女子懊悔的是，她本來想為母親買22日的票，後來改買21日的票；本來想讓母親在上海轉機，卻因為當地疫情 爆發改選了廣州。女子哭道，「我沒有媽媽了，9000公尺那麼高，我媽媽很可憐…一個人，幾年都沒見過我了」。

東航MU5735客機墜毀事故現場。（新華社）

此外，一名重慶男子表示，自己因工作關係常搭飛機穿梭各省，「每年基本上要飛七、八十次」。1歲的孩子送回雲南娘家，請岳父母代為照顧。

日前，他與妻子到雲南看孩子，原定搭失事航班到廣東上課，妻子卻不滿地問，「23日上課，為什麼非要21日走？」，還嗆他「多待一天不行嗎？」而且孩子要接種疫苗 ，「我想着自己長期出差，陪孩子的時間不多，能陪孩子打針就去吧」，於是把機票推遲一天。

到當天，孩子突然肚瀉沒接種疫苗，男子起初還埋怨浪費了一天時間，看到新聞後全身發抖，感謝妻子及孩子救了他一命。東方航空已主動退票，他也決定改搭高鐵前往廣州。