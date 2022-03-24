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大火中捨身護妻 南京勇夫嚴重燒傷不治 捐款已超上百萬

中國新聞組／上海24日電
陳某在醫院治療時的照片。（取材自紫牛新聞）
陳某在醫院治療時的照片。（取材自紫牛新聞）

南京市雨花台區一個小區日前發生火警，一對受傷的夫妻被困陽台，陳姓丈夫為保護妻子，讓妻子攀附在陽台外，緊抓著妻子的手防止她墜落，並用肉身擋住熊熊烈火，畫面令人動容。消防人員趕抵後將兩人送醫搶救，但陳男因全身嚴重燒傷仍於22日不治。

揚子晚報報導，火災當時，陳妻站在陽台外側，陳男則在陽台內緊緊拉住妻子的手臂，直至消防員到場撲滅大火，男子與消防員合力救回妻子。陳妻獲救後向消防員說：「先救我老公。」夫妻倆均嚴重燒傷，被送到醫院搶救。

火災發生時丈夫拉著妻子。（取材自紫牛新聞）
火災發生時丈夫拉著妻子。（取材自紫牛新聞）

捨身護妻的陳男22日因傷情惡化不幸離世，他的哥哥表示：「現在家裡在給弟弟安排後事，接下來會努力籌錢搶救弟妹。」

陳男的小姨子透露，姊夫為人老實，為了生活東奔西走打工掙錢，生活雖然清苦，但就像戲裡唱的那樣，「夫妻恩愛苦也甜」，他經常和姊姊苦中作樂，對生活充滿希望。

「他們夫妻倆的抖音經常發一些合照，還配文大手牽小手，大手掙錢給小手花，這輩子餘生只有你一個人等，感情非常好。」談及姊夫半夜傷情惡化突然離世，她止不住眼角的淚水。

陳男的表弟說，家人上午把哥哥送到了殯儀館，中午就又立馬趕回醫院忙碌嫂子做手術的事，「他曾跟我說過，希望讓孩子過上幸福的生活，如今他想保護的人我們都會去替他保護的。」

陳姓夫妻大難來臨不離不棄，中國網友也伸出援手，希望幫忙他們支付巨額醫療費用，目前捐款已超過100萬元人民幣（約15萬美元）。

火災後的現場。（取材自紫牛新聞）
火災後的現場。（取材自紫牛新聞）

手術 抖音 醫療費

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