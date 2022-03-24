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外國機師評東航墜機「航安偏執」 周星馳斥：冷血鄙視

中國新聞組／北京24日電

東方航空公司21日墜毀廣西梧州，香港不少藝人與網友都在社交媒體發文祈福，希望能尋獲生還者。不曾擁有社交平台帳號的周星馳，23日凌晨罕見透過經紀人發聲，並針對美國「時代雜誌」(TIME)上一位退休機師的言論進行駁斥。

香港大公報報導，周星馳助理陳震宇23日在微博發文，代轉達周星馳自己對空難「深感痛惜」、「真的希望能有奇蹟出現，找到生還者」，他同時罕見開腔怒斥外國退休機師的冷血言論。

據報導，內容中提及，周星馳看到近日時代雜誌中，有位退休機師David Newberry提及「The Chinese are a bit paranoid about air safety…」（中國人對航空安全有些偏執…）。他對這種冷血、帶有鄙視的言論感到氣憤，「如果飛機傷亡事故發生在你的家園，難道你們不會緊張和痛心嗎？希望大家能不分國籍，更加懂得考慮別人的感受。」

環球網報導，時代雜誌網站21日發布一篇題為「為什麼東航客機墜毀事件對該國衝擊如此之大」的報導。其中名為大衛·紐伯里的已在香港退休的機長、飛機事故調查員對該周刊說，「這對他們而言，會是個巨大的衝擊」、「中國人對航空安全有些偏執，毫無疑問，他們會對這次事件大發雷霆。」

退休 周星馳 香港

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