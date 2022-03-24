墜機事故 東航撇人為：飛行員健康良好、家庭和睦

工作人員22日在墜機事故現場搜索黑匣子。(新華社)

中國東方航空 MU5735航班21日在廣西墜毀後，引發人為因素的揣測。東航 則稱飛行員健康良好、家庭和睦。

中央社綜合中國媒體報導，東航雲南有限公司董事長、黨委書記孫世英表示，失事飛機是2015年6月22日引進，飛機維修一直嚴格按照維修技術方案實施，技術狀況穩定正常。「起飛前，飛機符合維修放行標準和適航要求，正常放行」。突然降高度之前機組與地面保持正常聯繫。

他說，該航班三名飛行員飛行執照和健康證都在有效期內，「健康狀況良好、飛行經歷完備，符合局方要求」。機長在2018年1月聘為B737機型機長，飛行總經歷時間6709小時；第一副駕駛飛行總經歷時間3萬1769小時；第二副駕駛飛行總經歷時間556小時。

孫世英說，目前瞭解到，「三位飛行員平時的表現也都是很好的，家庭情況也都比較和睦」。

另本報系聯合報報導，「東方5735，收到請回答！」有中國網友23日在網路上發布，廣州航空交通管制中心對東航客機最後呼叫音頻，珠海航空管制中心、在該空域飛行的多架客機也加入呼叫，但東航MU5735沒有回答。

這段音頻，開始是廣州航空管制中心呼叫，在沒得回應後女控制員即請在該區域的客機幫手呼叫，於是海南航空、南方航空及上海航空各有一客機的駕駛員向「東方5735」發出呼叫：「廣州叫你」，之後珠海航空控制中心也開始使用應急頻道呼叫：「收到了請回答」，但沒有收到回應。