東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

據央視新聞報導，中國國家應急處置指揮部在23日傍晚記者會中宣布，東方航空 21日失事客機的一具黑盒子已於23日尋獲。

報導稱，23日17時，中國國家應急處置指揮部針對21日東航 空難舉行第二場記者會，說明事故現場搜尋救援最新進度及飛行記錄器相關情況。

根據通報，東航這架飛機是2015年6月22日引進，飛機維修一直嚴格按照維修技術方案實施，技術狀況穩定正常。起飛前，飛機符合維修放行標準和適航要求，正常放行。

在飛行機組方面。通報稱，該航班飛行機組3人，1名機長，2名副駕駛。機長在2018年1月聘為B737機型機長，飛行總經歷時間6,709小時。第一副駕駛飛行總經歷時間3萬1,769小時。第二副駕駛飛行總經歷時間556小時。

通報指出，三位飛行員的飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀況良好、飛行經歷完備，符合中國民航局要求。據目前掌握的情況，三名飛行員平時的表現也都良好，家庭情況也都比較和睦。

此外，當天飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣。關於通信，根據機組與空管單位地空通話記錄，該機自雲南昆明起飛一直到航路上突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通信聯繫。