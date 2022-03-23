山西地產廣告蹭東航空難熱度 網轟泯滅人性

山西一房地產公司廣告，藉東航墜機搞營銷，網轟「這種熱度都蹭，瘋了吧」。（取材自觀察者網）

山西山江村房地產 公司藉東航 空難新聞，發布含有事件元素的「新晉福邸」房地產宣傳廣告，網友痛批「這種熱度都蹭，瘋了吧」，表示「悲劇面前，請守住人性底線，秉持人文關懷，莫要消費災難」，市監局已立案，表示將從嚴從重從快處理。

上游新聞報導，山江村房地產公司廣告海報以一架正在起飛的飛機作為背景，配以文案「客機在廣西發生事故，願MU5735航班的親人平安歸家」。海報上不僅註明了樓盤的名稱、面積，還標注了營銷中心的位置和開發商名稱。查詢得知，該樓盤位於山西省晉中市榆次區。

晉中市市場監管局第一時間監測到後，連夜組織執法人員前往該公司售樓部調查。經調查：該廣告屬營銷宣傳員陳某看到航班失事報導後，以該事件為背景與田森集團策畫部設計師共同製作了宣傳廣告，並通過微信 朋友圈宣傳發布。但該消息很快在微博上傳開。

執法人員到達現場核查後，留存了廣告宣傳圖片、微信聊天紀錄以及相關證據，約談集團劉姓負責人，責令該公司立即停止發布違法廣告的行為，並要求公司內部開展自查整改。目前該集團員工朋友圈相關內容已全部刪除。

中新網報導指出，網友紛紛留言譴毒房地產公司藉空難蹭流量、博眼球的無底線行為，「這是人能幹出的事？」、「有些媒體也挺過分的，有些營銷號也挺過分的」、「我看見好幾家保險公司在朋友圈營銷」、「這種熱度都蹭，瘋了吧」。