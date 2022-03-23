網購烏龍 買殺蟲劑寄殺魚藥 死魚滿池

魚塘裡漂浮死魚。(取材自紅星新聞)

四川一名魚塘業主日前在網上購買了20瓶「殺蟲劑」，原本是要殺掉魚塘裡的雜蟲，讓魚快速生長，沒想到賣家發錯貨，誤寄「殺魚藥」，偏施灑藥劑的業主70歲父親「不識字，眼睛也不好」，導致滿塘魚苗損失逾萬斤。

紅星新聞報導，魚塘業主熊先生在四川有四口魚塘，養殖有鯽魚、鯉魚、草魚、鰱魚等，年產魚量5、6萬斤，平時熊先生在浙江務工，魚塘由父母負責管理。由於3、4月正值成魚上市期，熊先生網購了20瓶「斜管車輪凈」，直接發回老家。

老父親遵兒囑向魚塘潑灑「殺蟲劑」後發現不對，「死魚開始浮現，後來越來越多」，排查原因後發現，熊老先生潑灑的並非殺蟲劑「斜管車輪凈」，而是「雜魚一次凈」，瓶裝上的標籤寫著「快速殺死池塘中的野雜魚、蛙卵、蜻蜓卵、寄生蟲卵等有害生物」等字樣。

估算四口魚塘共計5萬餘斤魚，已經打撈逾1萬多斤死魚，現下還有許多待打撈。熊先生得知消息後傻眼，經查是賣家發錯貨，但對方只願意賠償2萬人民幣損失，他不能接受。

賣家承認確實是發錯貨，願意承擔一部分責任，但認為買家收貨後「看都不看就直接用」，也要承擔責任。

律師認為，此糾紛屬財產損害賠償糾紛，依據民法典相關規定，賣家誤將殺蟲劑錯發為「殺魚藥」，存在明顯過錯，賣家應予以賠償。同時，熊先生家人未進行查驗，也存在一定過錯，也應承擔一定責任。