沒空看論文令學生延畢 深圳大學教授胡明偉遭停職

深圳大學教授胡明偉，遭學生實名舉報不讓畢業。(取材自觀察者網)

「 我沒有時間看，最好你延期畢業。」深圳大學土木與交通工程學院教授胡明偉，遭研究生實名舉報不讓其畢業、違規報銷等問題，引起師生關注。校方已介入調查，目前胡明偉遭到停職。

香港 01報導，深圳大學研究生呂同學發布的帖子引發網友關注，呂同學在帖子中講述三年來學習遭導師胡明偉壓迫，還不讓畢業的遭遇，文中甚至用上了「絕筆書」的描述。

根據舉報內容，呂同學控訴讀研三年，「過著豬狗不如的日子」，逢年過節要給導師送禮物，開組會要給導師倒茶。他說2019年入讀深圳大學，在選導師時，胡明偉讓學生簽「畢業協議」，包含必須發表核心期刊、必須服從他的領導等一系列在呂同學看來是「霸王條款」的內容。

2019年11月，課題組發生「地震 」，五年研三學生中有四名申請換導師，原因是「專業碩士畢業要求本就不高，根本不需要核心期刊」；2020年，學校暫停胡明偉招生 兩年，但他繼續招學生、簽協議。

呂同學說，兩年內他發了該發的核心，做了該做的項目，直到寫完畢業論文，卻一個月內改動了四、五次，「任務量足夠」，但導師胡明偉每次都只回覆「我沒有時間看」、「你最好延期畢業」。

呂同學還投訴胡明偉違規報銷各種車票和專家會議的費用。

深圳大學稱，關於上述投訴校方高度重視，已成立調查小組進行調查，並暫停胡明偉教授的碩士研究生導師工作。

消息曝光後，網友表示，「好多研究生成了導師的免費工具人」、「提前體驗職場暴力」、「多少導師都是拿畢業這個事在威脅學生」、但也有網友說，「現在把學生當工具人的不少，自己學業不行、畢不了業的也不少」。