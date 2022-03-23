欠薪、VIP群解散…萬門大學倒閉？學霸CEO童哲疑跑路

萬門大學CEO童哲疑似跑路。(取材自微博)

又有教育 機構傳倒閉。專門針對上班族和大學生提供技能培訓的萬門大學，其App無法登陸、VIP學員群全部解散、公司大門緊鎖，員工薪金也沒有發放，創始人兼CEO童哲疑似已跑路。

央視財經報導，萬門大學關門北京 總部已人去樓空，北京分公司員工稱，公司固定每月20日發放工資，本月截至22日仍未發放，2月份的社保公司也未繳納，大約半個月前，公司變賣了閒置電腦，還出現拖欠房租和物業費情況。

杭州員工稱，幾乎所有分公司都出現拖欠房租、物業費問題。2月中旬發現公司突然間把所有的錢都轉走了，總部也說不出來個所以然，從1月份到現在都沒有給員工打過報銷款。

報導說，萬門大學是一家號稱提供終身在線學習服務的大學，簡介上也自稱是「中國第一所網路大學」，其品牌名最早在2012年出現，公司則於2014年成立，服務內容覆蓋職場、考證升學、語言、及生活興趣類課程等，在大連、廈門、武漢等地有4家分公司，創始人是北京大學物理系學士、有「 神童 」美譽的童哲。

幾個月前，萬門大學推出「學夠3600小時返全款」終身VIP班活動，加入的前提是先繳納1萬到2萬(人民幣，下同，約1500至3000美元)不等的費用，目前有3萬2000人加入。

關於童哲去向，有指他近日修改了微信 頭像和暱稱，但一直未對員工有任何回覆。

根據公開資料，1987年出生的童哲，曾以全國高中物理競賽福建省第一名的成績，保送北大物理系，大三考上巴黎高等師範學院，2012年回中國創業。

原本號稱網上免費學習的萬門大學，沒幾年就走向收費的道路，而且收的還不少；甚至推出終身VIP課程，打的招牌是，只需1萬多人民幣，萬門大學課程終身隨便看。

曾經說要降低教育門檻的童哲，最後以教育為名傷害無數學子。那個跟雷軍、王興們談笑風生的青年才俊，變成了捲款跑路的騙子。