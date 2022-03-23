浙江男買春 苗條長髮女竟是啤酒肚大叔

賣春女脫下上衣、摘下假髮…原來是個大叔。（義烏公安微博影片截圖）

浙江一名男子花了150元人民幣買春，找來一名身材姣好的長髮女子到賓館內進行性交易，不料遇上警方掃黃，當場被逮。買春男當時褲子半脫，正忙著為自己辯護時，警員卻發現一旁的賣春女有異，喝令「她」展露真身，只見「她」脫去上衣、摘掉假髮，原來竟是一個有著啤酒肚的大叔。

香港 01報導，浙江武義警方日前接報，指有人在當地賓館進行情色交易，警方打開房門時發現一男一女正進行交易。買春男褲子已脫了半截，正死命的抱著賣春女。警員喝令兩人蹲在地上受查，買春男稱自己是第一次嫖妓，什麼都還沒做。警員查問女子時發覺有異，驚問：「你是男的？是男的嗎？」而「她」竟然真的點頭認了「男兒身」。

原來賣春男穿了4、5個胸圍來「堆」成高聳的胸部，而當他赤裸上身時還露出了厚實的啤酒肚；這位大叔為了顯得下半身苗條，還特意穿了「肉色光腿神器」。網傳影片可見，警員要賣春男將身上墊的東西拿下來並摘下假髮，坐在一旁的買春男如夢初醒。一旁的警員不忘補刀：「看到沒？他也是男的。」

被揭穿「男兒身」的「賣春女」表示，自己因為想摸男人，「想摸一下男人，就會覺得心裡很高興快樂」。所以扮成女子賣春，更說已經多次完成性交易而沒被發現。

事件在網上引起熱議，網友嘖嘖稱奇，「幾次交易沒發現是個謎」、「怎麼做到？都不開燈嗎？」，有人笑言如果不是民警掃黃都不知道怎收尾，「想知道另一個人的心理陰影」、「這個男人將用一生來治癒此刻的心理陰影」，更有網友因此事發明了新成語「知男而上」。