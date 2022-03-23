防疫不力又涉貪3432萬 福建前副省長被判刑14年

前福建副省長張志南，因受賄、濫用職權案，決定執行有期徒刑14年。（取材自新京報）

又有地方貪官遭判刑。據央視新聞報導，江西省南昌市中級人民法院22日一審公開宣判前福建副省長張志南，因受賄、濫用職權案，決定執行有期徒刑14年，並處罰金300萬元人民幣(約47.3萬美元)。2020年，中紀委在將他「雙開」的通報中，除了收賄還出現防疫 不力的表述，為中國官員首例。

法案判決指稱，1996年至2019年，被告人張志南先後利用擔任福建省發展和改革委員會主任、福建省人民政府副省長和中共福建省委常委、福建省人民政府副省長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在公司經營、用地審批、獲取補助及銀行貸款 等事項上提供幫助。

在此期間，張志南非法收受他人給予的財物共計折合3432萬餘元。另2007年至2017年，張志南在其負責審批的相關項目中徇私舞弊，濫用職權，造成財政資金損失共計1.48億多元。

判決結果顯示，對被告人張志南以受賄罪判處有期徒刑12年，並處罰金300萬元，以濫用職權罪判處有期徒刑五年，最終決定執行有期徒刑14年，並處罰金300萬元。同時，張的受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

公開資訊顯示，張志南長期在福建省工作。據2021年1月央視紀錄片「正風反腐就在身邊」指稱，張志南在擔任應對新冠疫情 工作領導小組副組長期間，頻繁擅離崗位，辦理個人私事，心思沒有放在抗疫上，工作中走過場、搞形式，致使重大決策部署在落實上出現「中斷層」。

央視還稱，2020年3月7日，福建省泉州市欣佳酒店發生倒塌事故。在此之前，張志南曾到泉州市檢查疫情防控工作，但他並沒有開展工作，只是走馬看花式檢查，也沒有去防疫隔離點考察。

2020年4月12日，張志南因涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，同年9月30日，他遭到開除黨籍、開除公職處分，且在他的「雙開」通報中，首次出現了「在新冠肺炎疫情大考關頭貫徹落實黨中央重大決策部署不力，敷衍應付、作風漂浮，搞形式主義」的表述。