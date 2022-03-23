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東航提升安全防控 要求落實雙資深機長制

中國新聞組／北京23日電
民航局22日通知，立即開展為期兩周行業安全大檢查。圖為東航MU5735從昆明飛往廣州的航班的波音737客機。（取材自微博）
民航局22日通知，立即開展為期兩周行業安全大檢查。圖為東航MU5735從昆明飛往廣州的航班的波音737客機。（取材自微博）

東航MU5735航班飛機21日失事後，東航方面對於機組的安全防控進行了加強與調整。據澎湃新聞報導，在MU5735航班空難後，至少在部分機型上，東航已要求增加駕駛艙安全「冗餘」（備援），包括調整帶隊機長資質等。另外，民航局22日下發通知，立即開展為期兩周行業安全大檢查。

澎湃新聞援引多名不同機型東航人士指出，東航已規定必須要求教員帶隊，實現雙資深機長加資深副駕駛的三人制機組。或是要求，採用「機長教員+教員+第一副駕駛」的三人制機組。

另外，對於長航線航班，東航要求責任機長起落時必須在座。巡航機長不得和副駕駛同時在座。

央視新聞報導，東航空難發生後，21日東方航空目前已經將該公司所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。

另據人民日報報導，民航局22日下發通知，要求在前期行業安全督導工作的基礎上，立即開展為期兩周的行業安全大檢查，旨在進一步強化底線思維，加強民用航空領域安全隱患排查，確保航空運行絕對安全，確保人民生命絕對安全。

此次大檢查的範圍包括各地區空管局、各運輸（通用）航空公司、各服務保障公司、各機場公司、各飛行訓練機構。檢查工作重點將圍繞安全思想認識、專業隊伍建設、規章標準執行、安全管理鏈條、安全保障能力、安全責任落實等「六查」開展。

安全大檢查工作將嚴格遵守疫情防控要求，以各單位自查和局方督查相結合，全覆蓋、無死角與突出重點相結合的方式進行。民航局要求，行業各企事業單位要嚴格落實主體責任，率先開展全面自查。民航各地區管理局要踐行「六個起來」，深入開展行業安全大檢查，採用「四不兩直」、明查暗訪及遠程監管相結合的方式，排查隱患，一追到底、整改到位。民航局將繼續做好重點安全督導和抽查工作，確保安全大檢查取得實效。

東航 疫情 機場

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